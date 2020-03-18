«Бизнес Оптимизация» предлагает бесплатные консультации клиентам АЭБ по налоговым вычетам.

Узнайте про законные способы вернуть деньги от государства

Партнер Алмазэргиэнбанка, ведущая аутсорсинговая компания республики «Бизнес Оптимизация», предлагает бесплатные консультации клиентам АЭБ по налоговым вычетам.

Право на возврат налога имеют только те, кто получает официальную зарплату, с которой в бюджет отчисляется 13%-ный налог на доходы. Максимальная сумма вычета ограничена законом и размером налоговых отчислений.

На возврат всего или части налога можно рассчитывать, если гражданин понес расходы на:

— приобретение жилья;

— обучение;

— лечение;

— пожертвования благотворительным, некоммерческим и религиозным организациям;

— дополнительное пенсионное обеспечение;

— совершение операций с индивидуальными инвестиционными счетами;

— косметические процедуры и пластическую хирургию;

— а также во многих других случаях.

О том, какие вложения и затраты дают право на получение вычета можно бесплатно узнать у специалиста ООО «Бизнес Оптимизации». Консультация по налоговым вычетам доступна по номеру 8914-299-82-73 в будние дни с 10:00 до 16:00.