Бизнес-омбудсмен Якутии против ужесточения антиковидного режима

Уполномоченный по правам предпринимателей в Якутии Альбина Кычкина сообщила, что предложениях Роспотребнадзора для снижения роста заболеваемости коронавирусом обсуждены на заседании общественного экспертного совета при бизнес-омбудсмене. Участники мероприятия указали на отсутствие у населения масок, несоблюдение дистанции в автобусах и соцучреждениях. Предприниматели считают, что деятельность нелегальных продавцах с ул. Труда, таксистов не контролируется, вопрос о вакцинации иностранных сотрудников не решен, сообщает EXO-YKT.RU

Напомним, что главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева направила письмо главе республики, в котором указала о необходимости сокращения часов работы кафе и ресторанов с 6:00 до 22:00, ввода запрета на посещение кинотеатров и других мест скопления людей непривитым от ковида жителями республики, усиления работы админкомиссий по контролю за соблюдением введенных ограничений.

О письме Роспотребнадзора стало известно 9 октября. 11 октября во время брифинга зампред правительства республики Ольга Балабкина сообщила, что внесенные Роспотребнадзором предложения будут рассмотрены на заседании оперштаба 12 октября.

«А ведь в связи с майским постановлением главного санитарного врача об обязательной вакцинации от мая месяца именно бизнес первым ввел вакцинацию у своих сотрудников. Между тем, по словам предпринимателей, Центр занятости отправляет на трудоустройство не вакцинированных кандидатов.

Что касается QR-кодов, то по информации оперштаба на сегодня вакцинированы только 50% взрослого населения. То есть, решение вводить требование по QR-кодам автоматически отнимает у бизнеса половину клиентов. Это очень простая и печальная математика. Также отнимает возможность надеяться на государственную поддержку, например, в связи с тем же постановлением РФ №1513 (о мерах федеральной господдержки)», — написала Альбина Кычкина в своем Инстаграме.

Бизнес-омбудсмен в Якутии призвала сохранить баланс между ограничениями и правами, а также указала о необходимости принятия финансовых мер при введении новых ограничений из-за коронавируса.