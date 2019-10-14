Бизнес-миссия во Владивосток

Более 20 соглашений и 4 договора о сотрудничестве заключено между якутскими и дальневосточными предприятиями по итогам бизнес-миссии во Владивосток, организованной Центром «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я).

Участниками бизнес-миссии стали семь якутских представителей предпринимательства в сфере медицинских услуг: ООО «Доктор Офис», ООО «Все 32», ООО «Страховая аптека «Сахамедстрах», ООО «Клиника пластической хирургии и косметологии — Эстетика», ООО «Клиника АРТ стоматология», ООО «Евростом+», ООО «Аптека №8».

Программа бизнес-миссии была насыщенная. Предприниматели приняли участие в открытии 6-й Международной выставки медицины, фармакологии и индустрии красоты «MEDHEALTH EXPO», в мероприятиях Дальневосточного форума «Тихоокеанская Россия-территория здоровья», а также посетили офисы известных компаний «ВладМед», «Дальневосточные травы», ООО «Стоматологическая клиника «Дарина» и производственный кооператив «Стоматолог».

На Международной выставке медицины, фармакологии и индустрии красоты приняли участие более 200 человек. На выставке были представлены медицинские оборудования, изделия и выставочные образцы медицинской продукции Приморского края, в том числе экстракт чаги, трепанга, медвежий жир, приморский мед и другое.

Также на площадках были проведены мастер-классы по проекту «Чистые руки. Сделано в Приморье», по скандинавской ходьбе, а также практические курсы по отработке навыков оказания первой помощи с использованием симуляционного оборудования. Якутская делегация приняла активное участие в данных мероприятиях, кроме того, на выставке представила продукцию компании «Сахачай».

В первый день бизнес-миссии якутские компании ООО «Страховая аптека «Сахамедстрах» и ООО Аптека-8 из Намского района подписали соглашение о сотрудничестве с алтайской компанией ООО «Альфит Плюс», которая будет поставлять БАДы.

«Мы познакомились со многими предприятиями, которые поставляют фармацевтическую продукцию, биологически активные добавки, расходные материалы, медицинское оборудование. Нас очень заинтересовала одна фирма, которая поставляет импортные импланты. Мы договорились с ними еще раз встретиться и уже подписать соглашение о поставке данного вида расходных материалов. Также мы, в том числе другие участники бизнес-миссии, заключили договор о поставке медицинской спецодежды. Для нас немного проблематично найти в Якутске качественную красивую одежду, отвечающую всем стандартам и требованиям медицинской деятельности. Мы нашли таких поставщиков и надеюсь, что сотрудничество будет налажено», — делится впечатлениями один из участников бизнес-миссии, генеральный директор ООО «Доктор Офис» Татьяна Егорова.

Во второй день бизнес-миссии предприниматели в рамках Дальневосточного форума «Тихоокеанская Россия – территория здоровья» посетили семинар «Контрафакт лекарственных препаратов». Также они стали участниками круглого стола на тему «Профилактика неинфекционных заболеваний», где обсуждался вопрос профилактики многих заболеваний и пропаганды ЗОЖ и долголетия.

После обеда участники бизнес-миссии посетили местные частные клиники. Так, представители ООО «Все 32» и «Евростом+» побывали в производственном кооперативе «Стоматолог» и стоматологической клинике «Дарина». Предприниматели ознакомились с организацией работы клиник, видами лечения и протезирования на импортном оборудовании с использованием качественных материалов. По итогам встреч представители пяти якутских субъектов МСП заключили соглашение о сотрудничестве со стоматологической клиникой «Дарина».

Затем якутские предприниматели посетили клинику ООО «Штрауман», где были подписаны соглашения о поставке имплантов. В ходе переговоров стороны договорились, что специалисты дальневосточной клиники проведут образовательный семинар и мастер-класс по имплантологии для стоматологов Якутска, а также организуют цикл обучения для студентов мединститута СВФУ.

В третий завершающий день бизнес-миссии якутская делегация приняла участие в круглом столе «Пожарная безопасность в медицинских учреждениях», а также семинаре-практикуме по медицинским закупкам в свете новых требований в законодательстве 2019 года.

В этот день группа компаний ООО «Клиника пластической хирургии и косметологии Эстетика» и ООО» Арт Стоматология» посетили косметологическую клинику ООО «Премьер Базис профешнл», где ознакомились с последними новинками и тенденциями в сфере косметологии.

По итогам встречи было достигнуто соглашение о сотрудничестве по поставке расходных медицинских материалов ведущих брендов. Аптечные же учреждения Якутии на выставке ознакомились с ассортиментом ООО ПКФ «Две линии» — производителем косметической продукции из натурального сырья и ООО «Алтэя» — производителем биологических активных добавок из алтайских лекарственных трав и пантов алтайского марала. Между ними также заключены договора на поставку данного товара.

Бизнес-миссия проходила с 9 по 11 октября в целях установления новых партнерских отношений, налаживание деловых контактов, изучения и обмена деловым опытом, поиска новых поставщиков.