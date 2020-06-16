Бизнес-леди Марианна Андреева показала свой якутский балаган

Предприниматель – владелица туркомплекса «Орто Дойду», одноименной гостиницы, депутат Гордумы Якутска, общественник Марианна АНДРЕЕВА показала фамильное достояние своей семьи – якутский балаган, который был построен мужем, предпринимателем Петром АНДРЕЕВЫМ.

Произошло это в рамках 5-го выпуска полюбившегося якутянам нового инстаграм-проекта «Камелек ТВ» бренда якутской посуды «Камелек». Идея проекта – популяризация якутской культуры, духовности, семейных ценностей, искусства народа саха.

Так, в самом первом выпуске все подписчики страницы компании @kamelek888 в режиме реального времени побывали в гостях у семьи БАРЧАХОВЫХ с огромным балаганом на берегу реки Лены, компания подарила ценителям музыки онлайн-концерты: Саарына и якутского этнического коллектива «Кыл Саха», был так же выпуск с известным предпринимателем Лидией КОНДРАТЬЕВОЙ из ее гостевого дома.

В 5-м выпуске героем стала семья Андреевых не случайно: Марианна и Петр – многодетная семья, много лет совместной жизни, успешное совмещение семьи, бизнеса и традиций родного народа в быту. Зрители высоко оценили балаган Андреевых, построенный по всем канонам — без использования ни одного гвоздя; в планировке балагана учтены хаппахчы – комната девушки и есть помещение, отведенное под хотон – для скота. Жилье обильно обставлено памятными вещами, ставшими семейной реликвией: старинный шкаф-буфет, трофеи с ценными мехами со всех концов Якутии, деревянный счет, якутский календарь, берестяная посуда, доставшаяся от бабушки, дедушкины талкы, туу для рыболовли и многое другое.

«В балагане мы принимаем гостей, родственников. Это прекрасное место, где дети узнают много нового о якутской культуре, традициях, традиционном укладе жизни. Ведь их не заставишь слушать лекции или читать научную литературу. Вместо этого здесь, играючи, соприкасаясь с этими вещами, они узнают и запоминают. Они, как правило, живо интересуются всем, много спрашивают», — делится Марианна Матвеевна.

Украшением выпуска стал якутский сервиз, которому более 10 лет. Оказывается, его сама хозяйка индивидуальным заказом сделала у компании «Камелек», которая тогда еще была мало кому известна. Удивительно, что за все эти годы ни одна посуда из набора не пострадала, качество великолепных узоров, расписанных вручную рисунков на фарфоре стала еще лучше! Ольга Григорьева, основатель компании вспоминает:

«Да, в те времена мы были небольшой компанией. Если быть точнее – наша скромная мастерская находилась у меня дома в гараже. Люди нас как-то находили сами, заказывали. Как вчера помню – к нам зашла красивая и стильная Марианна Матвеевна, сделала наш самый первый большой индивидуальный заказ – фамильный сервиз на 12 персон. Он был не просто индивидуальным, а даже биографичным: на посуде есть герои в якутских костюмах, напоминающие саму Марианну с мужем Петром. Мы с волнением и гордостью выполняли этот заказ».

Действительно, посуда завораживает красотой и тонкостью выполнения работы. Сейчас торгово-производственная компания «Камелек» с радостью сообщает всем якутянам и землякам, проживающим за пределами родины, что принимает индивидуальные заказы на сервизы с фамильными вензелями, изображениями реальных членов семьи с их увлечениями и родом деятельности на высококачественной фарфоровой посуде. Такие фамильные наборы станут не просто украшением дома, семейного очага, но и центром, который реально объединяет поколения, скрепляет семейные узы.

Наши художники, дизайнеры будут рады услышать ваши пожелания и воплотить все ваши идеи в жизнь: 89142747409, мы в инстаграме: @kamelek888