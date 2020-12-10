Бизнес-леди из Якутска стала жертвой мошенников

В полицию Якутска обратилась индивидуальный предприниматель, пострадавшая от мошеннических действий. Она пояснила, что в ноябре текущего года разместила на одном из интернет-сайтов заказ на покупку 8000 пар хозяйственных перчаток. Через несколько дней ей на электронную почту пришло сообщение от неизвестного, который представился менеджером по работе с корпоративными клиентами одной известной фармацевтической компании. В письме он прикрепил прайс компании, а также сайт и контактный номер для связи. Заинтересовавшись данным предложением, женщина связалась с ним по указанному номеру. В ходе переписки с поставщиком ей направили на электронную почту реквизиты для 100-процентной предоплаты. Будучи введенной в заблуждение, и не проверив данную информацию, заявительница перевела 152 960 рублей. Но товар в оговоренный срок не поступил, а номер телефона поставщика оказался недоступен.

Позже потерпевшая с помощью своего знакомого выяснила, что у данной компании отсутствует интернет-сайт, а также у них нет расчетного счета в том банке, который был указан в письме. Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.

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