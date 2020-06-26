Бизнес-квест в Якутске: впечатления участников

Репортаж Гаврильевой Клары

«БИЗНЕС-КВЕСТ»

Каждый конкурс преследует определённые цели, одни желают набрать много подписчиков, вторые хотят прорекламировать свой товар. Данный конкурс преследует самые настоящие гуманные цели, это выявить и найти будущих предпринимателей и помочь им в таком нелегком деле, как бизнес.

Начало квеста было назначено на 26 июня 2020 г. на платформе ZOOM, где была проведена промо-акция и дан старт БИЗНЕС-КВЕСТУ.

Руководитель Бизнес-школы Наталья Харенко рассказала о всевозможных конкурсах для населения нашей Республики, в том числе «Мама предприниматель» и всероссийский конкурс «Молодой предприниматель». Стоит только регулярно проводить мониторинг на всех порталах, где предоставляют всю подробную информацию.

Министерство предпринимательства оказывает все ресурсы для будущих бизнесменов и проводит различные конкурсы и тренинги абсолютно бесплатно. Наталья Альбертовна отметила, что для повышения уровня малого и среднего бизнеса необходимо уже сейчас прививать и обучать этому наших детей, потому что мышление у предпринимателей безусловно отличается.

Перед началом квеста было необходимо пройти тестирование на сайте biznestest14.ru, где можно определить склонность к предпринимательству

После этого, была создана группа в вастапе и сформированы команды.

Организатор Евгения В. провела инструктаж по квесту и уже в 15:25 ч. участники получили первое задание в группах WhatsApp. Всего было 8 этапов, т.е. различных заданий, связанных с предпринимательством и бизнесом:

Угадать рекламу по картине Указать, что общего у таких маркетов, как «Хозмаркет» и «Розтор» Угадай памятник Указать имена мировых предпринимателей Кроссворд Тест Уникальное торговое предложение Стихотворение

Очень интересные этапы!

В критерии оценивания входили быстрота, качество и оригинальность. Также обязательным заданием было сделать общую фотографию команды.

Итоги конкурса были объявлены уже в 19:43 в социальной сети Instagram. Победителями стала команда «РОЗТОР» и они получают сертификат на сумму 10 000 рублей!

Всем желаем дальнейших побед и помните, кто владеет информацией, тот владеет миром!

Впечатления Сайааны Никифоровой:

26 июня в Якутске прошла промо-акция федеральной программы “Популяризация предпринимательства”, где состоялся онлайн “Бизнес-квест”, призовой фонд которого состоял 10 000 рублей.

Помимо игры участники прошли заранее тест на сайте, который определил склонности к предпринимательству, а также выявил личные особенности.

Всего приняли участие 10 команд по 5-6 человек. Игра состояла из 9 этапов, где нужно было быстро, качественно и оригинально выполнить задания. Каждый этап включал в себя разные интересные задания. Первый этап — “Угадай рекламу”. Второй этап — “Что общего?”. Третий этап — “Угадай памятники”. Четвертый этап — “Известные мировые предприниматели”. Пятый этап — “Кроссворд”. Шестой этап — “Тест”. Седьмой этап — “Уникальное торговое предложение (УТП)”. Восьмой этап — “Стих”. И последний завершающий этап — групповое фотографирование.

Победителем “Бизнес-квеста” стала команда “РОЗТОР”, набравшая 84 балла, и получила денежный приз 10 000 рублей. А также в пятерку лидеров вошли команды: “Квест”, “Реалити”, “Космофизики” и “Глорион”.

Впечатления Саины Титовой:

26 июля с 15:00 до 18:00 на платформе Zoom состоялась промо-акция регионального проекта «Популяризация предпринимательства». В программе промо-акции руководитель бизнес-школы Наталья Харенко рассказала о мерах поддержки бизнеса в рамках проекта.

«Кто владеет информацией, тот владеет миром!», — именно такой слоган характеризует проведённую конференцию. Всем участникам был предоставлен доступ к тестированию для выявления предпринимательских способностей, а также увлекательный онлайн бизнес-тест.

Всего в квесте приняло участие 10 команд по 5-6 человек в группе. Критерии оценивания были следующие: быстрота, качество и оригинальность.

Команды получили 8 заданий: этап 1. Угадай рекламу — необходимо понять, реклама чего изображена фотографиях. Максимальное количество баллов на данном этапе — 10. Этап 2. Задание «Что общего?» — необходимо провести сравнительный анализ двух предприятий города Якутска: «Хозмаркет» и «Розтор». За каждый ответ команда получает 1 балл. Этап 3. «Угадай памятник», максимальное количество баллов на данном этапе — 5. Этап 4. «Кроссворд» — 11 баллов. Этап 5. «Известные мировые предприниматели» — в данном задании необходимо узнать бизнесменов по их фотографии. Максимальное количество баллов — 10. Этап 6. «Тест», максимальное количество баллов — 10. Этап 7. «Уникальное торговое предложение» — необходимо придумать бизнес, который можно реализовать в республике, соединив два изображения из картинки. Создать уникальное торговое предложение и представить описание. Этап 8. «Стих» — придумать четверостишие, в котором присутствуют обязательные слова «Популяризация предпринимательства». Критерии к заданию: выразительность, эмоциональность, смысловая нагрузка и оригинальность. Максимальное количество баллов- 5.