Бизнес-инкубатор культуры и искусства АГИКИ приглашает…

В Якутске с недавних пор начал работать и сразу привлек к себе внимание новый Бизнес-инкубатор. Такого еще не было, ведь это необычная площадка, где сконцентрированы и развиваются бизнесы разных направлений в области культуры и современного искусства.

Развитием кластера занимается команда под управлением Игоря Пахомова, который ранее создал Торгово-промышленную палату РС(Я), а теперь развивает предпринимательство в сфере культуры, искусства и народного творчества. SakhaLife заинтересовался этим явлением и пришли к нему в гости.

— Игорь Иннокентьевич, проект безусловно интересный. Бизнес-инкубатор в области культуры и искусства — такого еще не было. Можете ли рассказать о нем подробнее?

— Да, это очень интересный проект, который осуществляется Арктическим государственным институтом культуры и искусств. Бизнес-инкубатор «Кластер творческого развития SitiS» — это уникальная многофункциональная площадка, где пересекаются творчество и бизнес, где будут осуществляться самые разные проекты современного искусства и народного творчества.

Мы видим основной своей миссией формирование «творческого» предпринимателя, и воспитание активного потребителя материально-духовных ценностей. Это место коммуникаций, общения и самосовершенствования, место, где на смену серым будням приходит яркая творческая жизнь, полная новых открытий.

— Какие же проекты сейчас реализуются в Бизнес-инкубаторе?

Сегодня у нас на разной стадии осуществления находится 29 проектов, например:

— Авторский курс по жанрам фольклора с углубленным обучением навыкам жанрового исполнения тойук, правильности дыхания и звукоизвлечения, постановки мимики и дикции, создания художественного образа, визуализации.

— Для женщин, следящих за своим здоровьем и телом мы проводим фитнес-занятия «Arctic step» — это научная разработка с элементами народных танцев, которая улучшает работу легких, нервной системы, а главное приводит мышцы в тонус, при этом, щадяще относится к суставам коленей и рук.

— Очень востребован фитнес для женщин возраста 45+ «Нейро-dance», который без перегрузок для организма усиливает тонус мышц, улучшает кровообращение, нормализует давление, избавляет от лишнего веса.

— Если вы тяготеете к музицированию и пению, можем предложить групповые и индивидуальные занятия по академическому и современному эстрадному вокалу, игре фортепиано и гитаре, проводимыми профессионалами высокого уровня для детей от 6 лет до взрослых 60+ и любых коллективов или семейных пар. Отдельная тема — подготовка к вступительным экзаменам в профильные учебные заведения или для участия в конкурсах любого уровня.

— Заслуженные художники республики у нас проводят мастер-классы, где можно научиться живописи, графике, написанию оригинальных абстрактных картин или монотипии. Конечно, стоимость мастер-классов достаточно высокая, но отучиться у одного из них и получить бесценный опыт, это того стоит!

— Кроме этого, мы вносим свою лепту в развитие туриндустрии республики, создавая виртуальные туристические маршруты по заявкам туроператоров со всей республики. Благодаря этому, любой житель мира и республики при планировании поездок, может реально увидеть выгоды тура и принять решение!

— Отдельная тема работы кластера – работа с детьми. Мы можем проводить для них праздники любого уровня от анимационных и семейных до выпускных в детсадах и школах, с выездом или на своей территории (готовим специальное помещение), с разработкой сценария и предоставлением оборудования, проведением анимационных программ и шоу, костюмированных детских спектаклей и т.п. Начинаем набор детей в летнюю Детскую творческую мастерскую по направлениям «Дизайн» и «Актерское мастерство». С сентября начнет работу Детский оркестр, в которую начинаем отбор детей уже с мая месяца.

— Гордимся тем, что наш Кластер может организовать любые мероприятия различного уровня: ысыахи, форумы, выставки и ярмарки, корпоративные праздники, юбилеи, городские уличные мероприятия под ключ, с разработкой сценария, предоставлением ведущих, организацией концертных программ, при желании, с обучением коллектива танцевальным номерам и т.п. Опыта предостаточно.

— Да, количество услуг впечатляет. А кто проводит такие занятия?

— Надо сказать, что на рынке сейчас оказываются такого рода услуги населению, но не всегда это происходит на должном уровне, иногда возникают вопросы к профессионализму обучающего или же к предоставляемым для обучения музыкальным инструментам, к оборудованию залов и аудиторий. В Кластере же все это имеется, а преподавательский состав очень профессиональный. У нас запросто можно обучиться у Русланы Кордон – доцента, лауреата и дипломанта Международных конкурсов по вокалу; Туйаары Шапошниковой — графика, члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств РС(Я); отличников культуры РС(Я) Зои Стрекаловской и Елены Егоровой; лауреата Международных конкурсов, отличника профессионального образования РС(Я) Анастасии Сидоровой; детским оркестром у нас занимаются Лариса и Николай Пикутские — он является главным дирижером театра оперы и балета РС(Я), лауреатом различных Международных конкурсов, художественным руководителем оркестра народных инструментов, и у многих других преподавателей АГИКИ.

— Уже хочется записаться на курс гитары, давно мечтала, но как-то все не получалось. А как можно записаться на курс и где проводится обучение?

— Очень просто, звоните по 8(914)22-11-777, вас проконсультируют и запишут на любой интересующий вас курс. Обучение проводится в самом центре столицы, в здании АГИКИ, на ул. Орджоникидзе, 4.

Кстати, на майских выходных, индивидуальные занятия будут продолжаться с выполнением всех противопандемийных требований.

Приходите, у нас всегда комфортно учиться чему-то новому, может быть осуществить свою давнюю мечту, которую не сумели реализовать в детстве или просто отдыхать, наслаждаясь культурной программой.