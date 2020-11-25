Бизнес-акселератор ISLA прокачал якутян

Предприниматели Якутии презентовали в рамках акселератора ISLA

20 ноября предприниматели Якутии презентовали свои выпускные работы по итогам двухмесячного обучения в акселераторе ISLA, стартовавшем в сентябре в рамках Дня предпринимателя Якутии. Подготовку и защиту проектов участников акселератора в разных направлениях бизнеса курировали индивидуальные наставники-эксперты ISLA.

Акселератор ISLA для предпринимателей Якутии организован по инициативе министра предпринимательства, торговли и туризма республики Ирины Высоких. Организацию акселератора министр поручила ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес».

ISLA (International Soft Landing Accelerator) помогает предпринимателям выходить на новые рынки внутри страны и за её пределами, используя современные международные образовательные программы, экспертизу, smart-инвестиционную поддержку и сотрудничество с партнерами в других странах.

«Образовательная поддержка пользуется спросом у предпринимателей не меньше, чем финансовая. В 2019 году мы запустили новый формат обучения — акселераторы, полезность которых демонстрируется не только количеством участников, но и их результатами. В процессе обучения в нашем региональном акселераторе «Fast Force» более 190 участников прокачали навыки по ключевым вопросам развития собственного бизнеса, а также личную мотивацию. Бизнес-акселераторы это возможность увидеть свой бизнес по-новому, развить его, повысить рентабельность и прибыльность, расширить рынки сбыта, создать команду и масштабировать бизнес. В этом году мы решили сотрудничать с инвестиционным фондом ISLA», — отметила Ирина Высоких.

В процессе обучения в акселераторе предприниматели освоили практические знания и навыки, направленные на развитие и становление бизнеса. Участниками программы стали как действующие начинающие предприниматели с бизнес-идеями, планами, так и опытные предприниматели, которым нужно было «перенастроить» бизнес. Наставниками в проекте выступили успешные предприниматели, руководители компаний, эксперты в области продвижения и онлайн-продаж.

— «Мы разработали уникальную систему прокачки мышления, совмещающую в себе мини-лекции, индивидуальную и командную работы, интерактивные игры и домашние задания. В ходе акселератора участники с помощью спикеров подробно разбирали компетенции, необходимые предпринимателю в 2020 году, для построения своей бизнес-модели», — сообщил Илья Китанин, модератор акселератора ISLA в Якутии.

Особенностью программы является акцент на развитие предпринимательских моделей поведения наряду с техническими инструментами развития бизнеса. Работа с участниками построена на «обучении через действия» для отработки практических навыков, роста и развития бизнеса.

Программа включала три блока обучения: первый модуль – тренинг «Развитие предпринимательского поведения: тестирование новых гипотез (lean startup)»; второй модуль – трекинг (индивидуальная работа с трекером); третий модуль – тренинг «Развитие предпринимательского поведения: планирование и метрики в бизнесе».

Финальным мероприятиям стал «DemoDay» – презентация результатов участников и подведение общих итогов акселератора. Участники получили обратную связь и экспертную оценку лично от министра предпринимательства торговли и туризма республики Ирины Высоких, генерального директора ISLA Владимира Трембовольского, управляющего партнера ISLA Алексея Бабошина, также заместителя генерального директора Центра «Мой бизнес» Ирины Никифоровой.

По словам участников, в результате обучения они запустили новый и масштабировали уже имеющийся продукт, нашли способы развития бизнеса, смогли выйти на новый сегмент рынка, а также научились делегировать задачи и уменьшили свою вовлеченность в бизнес.

Любовь Бессонова, компания по тендерной аналитике и сопровождению «Проф-Юнит», г. Якутск:

— «Когда я увидела новость об акселераторе, то не задумываясь подала заявку на участие, даже не подозревая какой это масштабный проект! С первого же вебинара почувствовала весь размах мероприятия – такие опытные участники собрались в акселераторе, такие интересные трекеры!

Все техники, о которых я узнала на акселераторе пригодились в моей работе. Особо интересен был опыт работы с трекером. Каждая встреча давала мне импульс на новые свершения, работа активизировалась, пропал страх. Даже не подозревая, я достигла огромных успехов. Осознала это только когда готовилась к DemoDay.

Теперь у меня амбициозные планы – стать одной из крупных и лучших компаний по тендерной аналитике и сопровождению в Якутии, а в будущем и во всей России.

Я благодарю организаторов акселератора и своего трекера Дмитрия Ватютова за мотивацию и результаты, которых я добилась. А также отдельное спасибо Министерству предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) и Центру «Мой бизнес» за организацию акселератора и повсеместную поддержку предпринимателей республики».

Владимир Столяров, мастерская лазерной резки «Neru Rezka», Нерюнгринский район:

— «Целых шесть недель новых знаний, практики, регулярных консультаций с личным трекером, выдвижение гипотез, проверка, анализ и внедрение их в бизнес-процесс.

Перед началом акселератора у меня была цель: удвоить ежемесячную выручку в два раза, и что же мы получили? Мы утроили ежемесячную выручку!

По итогу могу сказать, что всё прошло отлично, все участники очень яркие и было ясно, что все без исключения достигли больших успехов. Также хочу поблагодарить организаторов и кураторов акселератора, Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я), нашего личного трекера Азамата и всех участников-предпринимателей за отличную компанию»!

Дарья Габышева, бренд женской одежды «Taptal», Мирнинский район:

— «До участия в акселераторе я считала, что продажи через социальные сети и мессенджеры невозможны. Но с помощью трекера Натальи Поповой, мы подготовили проект, который позволил мне выйти на новые рынки сбыта, пошли первые продажи. Наталья научила меня правильно реагировать на отказы, я смогла рассмотреть ценность своего продукта.

Теперь я знаю, как расписывать цели по SMART, отвечаю на возражения, выполнила первую поставку на Wildberries, веду переговоры о коллаборации с местными дизайнерами и уже есть намёки на весенне-летнюю коллекцию. В целом подготавливаю почву для автоматизации всех бизнес-процессов.

Огромное спасибо всем преподавателям за полезную информацию. Отдельная благодарность трекеру Наталье Поповой за то, что вздохнула в меня уверенность. Теперь меня не остановить».