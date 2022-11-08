Экзамен на ковре…

Министр спорта Якутии, участник двух Олимпиад, призер мира Леонид Спиридонов экзаменует на ковре неоднократного призера чемпионатов России, обладателя Кубка мира Виктора Рассадина.

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