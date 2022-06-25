Битва гигантов в финале ЧМ по мас-рестлингу

На Ысыахе Туймаады в местности Ус Хатын организуют финальные схватки за звание абсолютного чемпионата мира по мас-рестлингу. Молодой якутский спортсмен Евгений Попов поборется за золотую медаль с вяземским богатырем Виктором Колибабчуком, сообщает ЯСИА.

Оба спортсмена на прошедшем чемпионате не познали ни единого поражения. Абсолютный чемпион «Игр Манчаары» 2017 года Эрчим Баппагай поборется за бронзовую медаль с представителем Конго Абдулхакимом Икоуджура. В еще одном бронзовом финале встретятся Веро Алекс из Венгрии и Орифбек Итолмасов из Узбекистана. В женском дивизионе на помосте в схватке за первое место встретятся Татьяна Баишева из Якутии и Элдана Болотбекова из Кыргызстана. Кристина Кочесокова из Кабардино-Балкарии претендует на третье место, ей нужно победить Гульнору Режабову.