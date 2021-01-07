Биткоин поставил новый рекорд

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг впервые превысила 37 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 02.57 мск, биткоин дорожал на 7,48%, до 36 850 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 8,40%, до 36 810 тысячи долларов. Минутами ранее цена биткоина впервые превысила отметку в 37 тысяч долларов и достигла нового исторического максимума в 37 002 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 68,5% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Шестнадцатого декабря он превысил исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тысяч долларов, а затем 29 тысяч долларов. В январе криптовалюта продолжила «бычий» тренд: за первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тысяч долларов до 34 тысячи долларов. В понедельник в рамках коррекции падение биткоина достигало 16%, стоимость криптовалюты опускалась до 28,1 тысячи долларов, но позднее он вернулся к «бычьему» тренду.