02.11.2022
16:58
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Общество

Биллэрии: Бааһынай хаһаайыстыбаҕа үлэһит наада

Бааһынай хаһаайыстыбаҕа (Амма улууһа Эмис) сүөһү көрүүтүгэр үлэһит наада. Олорор сирэ үрдүттэн (хотоҥҥо тапочканан тахсыаххын сөп), благоустроеннай (душ, автомат-стиральнай, туалет, мойка), вайфайдаах. Хамнаһа кэмигэр төлөнөн иһэр. Билсэр телефон (желательно ватсап) 89245638080
89245630083

Источник: Амма улууһун Эмис бааһынай хаһаайыстыбата

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