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21 февраля 2019, 12:13
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Билеты на Кубок мира по вольной борьбе тают на глазах

Напомним, реализация билетов на самое ожидаемое спортивное событие года началась за месяц до начала соревнований – 15 февраля. Кубок мира по вольной борьбе пройдет 16-17 марта в Якутске. Как сообщили в организационном комитете турнира, на сегодня в кассах города доступны к приобретению около 900 билетов на два сектора А и D стоимостью 500 рублей.

Желающие могут купить билеты в 5 кассах города – на месте проведения соревнований ЦСП «Триумф», в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского, Государственном театре оперы и балета им. Д.К.Сивцева – Суоруна Омоллона, кассе Филармонии, которая находится на первом этаже ТРК «Туймаада», а также в Доме дружбы народов им. А.Е.Кулаковского.

Кроме того, вы сможете приобрести билет онлайн на сайте www.tesserus.com и официальном сайте Кубка мира по вольной борьбе www.yakutskworldcup2019.org на специальной вкладке. Вы сможете распечатать электронный билет или же предоставить его при входе на мероприятие на экране вашего смартфона.

Напомним, в борьбу за Кубок мира вступят сборные восьми сильнейших команд мира: России, США, Грузии, Кубы, Японии, Ирана, Турции и Монголии.

Источник: Sportyakutia.ru.
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