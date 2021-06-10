Билеты ЖДЯ можно купить на популярных сайтах

Билеты на поезда и беспересадочные вагоны АК «ЖДЯ» теперь можно купить с помощью популярных онлайн-сервисов.

Уважаемые пассажиры!

С сегодняшнего дня, с 9 июня, у вас появилась возможность приобретения билетов на пассажирский поезд 327/328 Нижний Бестях — Тында и вагоны беспересадочного сообщения АО «АК «ЖДЯ» с помощью популярных интернет-сервисов по продаже железнодорожных билетов на сайтах: ozon.travel.ru, tutu.ru, travel.yandex.ru, onetwotrip.ru, ufs-online.ru, biletix.ru, pzd-online.ru, movista.ru, poezda.biletyplys.ru, rutrip.ru и др.

Напомним, железнодорожные билеты и талоны на трансфер вы также можете приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», в билетных кассах АО «ФПК», в кассах АО «АК «ЖДЯ» на железнодорожных вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях, в билетной кассе АО «АК «ЖДЯ» в г. Якутске, расположенной по адресу пр. Ленина, 24, а также во всех кассах по продаже проездных документов железнодорожным транспортом. Сервисный сбор за оформление железнодорожных билетов в кассах ОАО «АК «ЖДЯ» составляет 158 рублей.

Справки по телефону: 8(4112) 31-80-81