Билеты на супершоу Little Big уже в продаже!

Как с нами поделились организатора тура суперполулярной российской группы Little Big в Якутске, билеты уже поступили в продажу и уже раскупаются как горячие пирожки, так что уважаемые читатели, успевайте!

Little Big – это яркие представители практически вымирающего стиля рейв. Но большому вниманию со стороны прессы и бурным обсуждениям в сети они обязаны вовсе не этому. Их клипы в настолько острой, чтобы не сказать извращенной форме поднимают социальные вопросы, что каждый, кто их видел, не может остаться равнодушным: они либо восхищают, либо вызывают отвращение.

Илья Прусикин, фронтмен Little Big, комментирует это так: «Little Big – это не только музыкальная группа. Мы делаем сатирическую арт-коллаборацию, работаем сразу с музыкой, визуальным рядом и шоу, чтобы максимально донести нашу мысль. Каждая песня отражает социальное явление, связанное с Россией и миром. В первом клипе мы хотели показать стереотипы, связанные с нашей страной, рашн-деревяшн, то, какими нас видят со стороны. Ведь стереотипы потому и возникают, что они – форма правды о мире.»

За напор и эпатаж группу сравнивают с Die Antwoord, Prodigy, Bonoparte, Энди Уорхолом и Боуи. Кстати, первое публичное выступление команды состоялось как раз на разогреве у Die Antwoord.

Нужно обладать большой долей безумия, чтобы бросать вызов сразу всем. Этим, скорее всего, музыканты и подкупают. Темп, с которым растёт их аудитория, впечатляет. Всего за три года география их выступлений стала простираться от самых удаленных регионов России до европейских мегаполисов, где переполненные танцполы сходят с ума под хитовые треки Little Big. Новый альбом Funeral Rave, который вышел в конце прошлого года, незамедлительно возглавил российский чарт iTunes и закрепил коллектив в топе музыкальных хэдлайнеров.

Выступление группы в Якутске – долгожданное событие для заждавшейся армии фанатов Little Big. Присоединиться к ним и стать свидетелями одного из самых трешевых шоу года можно будет 10 ноября в ЦСП «Триумф». Количество билетов ограничено.

Стоимость билетов: трибуна — 2000, танцпол — 3000 руб.

Online-касса: Afisha.Ykt.Ru

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