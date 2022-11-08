08.11.2022
21:19
106
Якутск
Билеты на судна на воздушной подушке все дорожают…
Переправиться из Нижнего Бестяха в Якутск на судне на воздушной подушке сегодня, 8 ноября, стоит 4 тыс. рублей, а вчера был — 3 тысячи, сообщает подписчик @aartyk. Кстати, столько же стоит билет на вертолет Маган-Нижний Бестях.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.11.2022
0
31
08.11.2022
0
63
08.11.2022
0
129
08.11.2022
0
103
08.11.2022
0
165
08.11.2022
0
197
08.11.2022
0
845
08.11.2022
0
434
08.11.2022
0
205
08.11.2022
0
1192
08.11.2022
0
504
08.11.2022
1
457
08.11.2022
0
299
08.11.2022
0
302
08.11.2022
0
737
08.11.2022
0
734
08.11.2022
0
207
08.11.2022
0
211
08.11.2022
0
1890
08.11.2022
0
581
08.11.2022
0
216
08.11.2022
0
1230
08.11.2022
0
549
08.11.2022
0
487
08.11.2022
0
745
08.11.2022
0
263
08.11.2022
0
619
08.11.2022
0
4827
08.11.2022
0
399
08.11.2022
0
984
08.11.2022
0
507
08.11.2022
0
1104
08.11.2022
0
463
08.11.2022
0
370
08.11.2022
0
1794
08.11.2022
0
367
08.11.2022
0
200
08.11.2022
0
1253
08.11.2022
0
1287
08.11.2022
0
273
08.11.2022
0
281
08.11.2022
0
1989
08.11.2022
0
408
08.11.2022
0
455
08.11.2022
0
1445
08.11.2022
0
28024
08.11.2022
0
347
08.11.2022
0
439
08.11.2022
0
1783
08.11.2022
0
1076
08.11.2022
0
13574
08.11.2022
0
2042
08.11.2022
0
838
07.11.2022
0
1608
07.11.2022
0
1490
07.11.2022
0
633
07.11.2022
1
626
07.11.2022
0
1226
07.11.2022
0
1327
ТОП НОВОСТИ
07.11.2022
0
61061
08.11.2022
0
28016
05.11.2022
2
17231
08.11.2022
0
13571
06.11.2022
0
10106
05.11.2022
3
8895
03.11.2022
2
7691
07.11.2022
0
6919
06.11.2022
0
5818
03.11.2022
0
5558
Добавить комментарий