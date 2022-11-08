Билеты на судна на воздушной подушке все дорожают…

Переправиться из Нижнего Бестяха в Якутск на судне на воздушной подушке сегодня, 8 ноября, стоит 4 тыс. рублей, а вчера был — 3 тысячи, сообщает подписчик @aartyk. Кстати, столько же стоит билет на вертолет Маган-Нижний Бестях.

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