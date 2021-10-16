Билет в будущее: Якутские школьники проходят бесплатные профориентационные тесты

15 октября 2021 г. Якутские школьники начинают проходить профориентационные тесты в рамках проекта «Билет в будущее». Мероприятия пройдут в историческом парке «Россия — Моя история», где откроется квестовая мультимедийная выставка-тестирование «Лаборатория будущего».

Экспозиция станет частью всероссийского проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее». По плану, до конца года в проекте примет участие более 3 000 школьников из Республики Саха (Якутия).

У проекта нет аналогов в России: под руководством эксперта-наставника посетители мультимедийной выставки на практике познакомятся с 30 профессиональными отраслями и более чем 300 профессиями.

Главная задача выставок «Лаборатория будущего» — в игровой форме познакомить школьников с рынком труда, элементами различных отраслей и профессий, показать многообразие вариантов выбора специальности и помочь понять, в каком направлении им хотелось бы развиваться. Контент экспозиций был разработан совместно с ведущими российскими профориентологами на основе анализа рынка труда и структуры экономики России.

«Проект уникальный, потому что школьники бесплатно смогут пройти и профориентационные диагностики, и профориентационные пробы, чтобы определить свою профессиональную траекторию. Россия — одна из немногих стран, которые могут проводить такие проекты», — отметил важность этой работы Иван ЕСИН, управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов (оператор проекта «Билет в будущее»).

Выставка «Лаборатория будущего» будет состоять из увлекательных интерактивных квестов, пройдя которые каждый из гостей сможет познакомиться с самыми актуальными профессиями и профессиональными отраслями. Таким образом, каждый школьник сформирует для себя первый ясный образ будущей специальности.

Во время прохождения выставки у ее гостей будет возможность познакомиться со следующими профессиональными отраслями: здоровая среда, комфортная среда, умная среда, безопасная среда, индустриальная среда, социальная среда, деловая среда, креативная среда. Каждое из этих направлений деятельности включает 4 отрасли и не менее 40 профессий, наглядно представленных на экспозиции.

Сферы развития, мультимедийно и ярко представленные на экспозиции, легко соотносятся с базовыми профессиональными профилями и основными видами экономической деятельности, суммарно охватывая более 90% рынка труда нашей страны. Выставки будут принимать школьников 6–11 классов до 30 ноября.

Все активности будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

«Билет в будущее» — всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации для школьников 6–11 классов. Входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. В 2021 году реализуется в мультимедийных парках «Россия — Моя история», которые по поручению Президента РФ также станут частью национального проекта «Образование», на базе вузов, сузов, в детских технопарках и кванториумах, а также на цифровой платформе https://bvbinfo.ru/.