Билет в будущее 2021: школьникам рассказали о перспективных профессиях

Профориентация школьников — приоритетная государственная задача, закрепленная в национальном проекте «Образование».

В сфере самоопределения особое значение имеют осознанность и готовность к выбору профессии. Формирование этой готовности является ключевым в реализации проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее».

Проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов «Билет в будущее» реализуется в Республике Саха (Якутия) с 2018 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В октябре 2021 года в 50 школах республики прошли профориентационные уроки. Мероприятие является частью масштабной программы федерального проекта.

«Профориентационные уроки разработаны для трех возрастных групп школьников и предполагают разную программу для обучающихся: 6-7, 8-9, 10-11 классов. Длительность урока — 40-60 минут. Занятия проводят педагоги-навигаторы, проходящие специальное обучение на курсе повышения квалификации «Методы и технологии профориентационной работы педагога-навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее». Уроки проходят в смешанном формате — педагоги показывают тематические видеоролики, вовлекают ребят в дискуссию с помощью интерактивных опросов. Из них школьники узнают о самых перспективных профессиях, о профессиях будущего, определяться со своими профессиональными склонностями и многое другое», — рассказала Елизавета Зарубина, руководитель дирекции карьерной навигации Центра опережающей профессиональной подготовки РС(Я).

Галина Ермолаева, учитель МОБУ «СОШ № 16 им. С.Г. Черных» ГО

г. Якутск считает, что ключевая задача профуроков направлена на мотивацию и погружение обучающихся в вопросы самопознания и самоопределения в будущем профессиональном выборе.

«В нашей школе профуроки провели для 8 и 9 классов. В организации уроков постарались придерживаться всем советам, которые давали эксперты проекта: начиная с рассадки до составления сценария урока. Все обучающиеся довольны уроками, в высказываниях их звучало, что было интересно, узнали много нового, получили конкретную линию в выборе будущей профессии. Но, конечно, самосознание девятиклассников выше на порядок, чем ребят 8 классов, что связано с их возрастными особенностями», — отметила Галина Николаевна.

О своих впечатлениях от уроков рассказала Мария Кобылкина, ученица 9 «Б» класса МОБУ «СОШ № 16 им. С.Г. Черных» ГО г. Якутск.

«Нам рассказали об различных профессиях – от профессии хирурга до специалиста по робототехнике. Что касается меня, то я уже определилась с будущей профессией – мечтаю стать учителем музыки. На профориентационном уроке еще раз убедилась, что я иду по правильному пути», — поделилась школьница.

Также на платформе проекта bvbinfo.ru школьники смогут пройти профессиональную диагностику, примерить на себя ту или иную профессию, опираясь на свои интересы и возможности и узнать о профессиях будущего. Каждый месяц для школьников будет насыщен интересными образовательными программами. Подробнее о мероприятиях можно узнать на сайте Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) — регионального оператора проекта.