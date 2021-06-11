11.06.2021
11:00
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Экономика

Билборды фонда капремонта в Мирном

Фонд капремонта РС (Я) при поддержке Администрации МО «Мирнинский район» разместили информационные билборды в Мирном.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) в целях обеспечения прозрачности деятельности и усиления информационно-разъяснительной работы, при поддержке Администрации МО «Мирнинский район» разместили информационные  билборды в г. Мирный.

Выражаем благодарность Администрации  МО «Мирнинский район» за поддержку и предоставление социальных билбордов.

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта РС(Я).
Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта РС(Я).
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