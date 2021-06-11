Билборды фонда капремонта в Мирном

Фонд капремонта РС (Я) при поддержке Администрации МО «Мирнинский район» разместили информационные билборды в Мирном. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) в целях обеспечения прозрачности деятельности и усиления информационно-разъяснительной работы, при поддержке Администрации МО «Мирнинский район» разместили информационные билборды в г. Мирный. Выражаем благодарность Администрации МО «Мирнинский район» за поддержку и предоставление социальных билбордов.

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта РС(Я). Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта РС(Я).

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