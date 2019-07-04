Билал Эрдоган: Я в восторге от Якутии!

В рамках переговоров президента России Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана на VI заседании Совета сотрудничества в Москве, объявили решение о проведении перекрестного Года культуры и туризма в 2019 году между Россией и Турцией.

Как отметил Владимир Путин: «Укрепление связей между гражданами наших стран имеет большое значение. С этой целью в 2019 году мы объявили перекрёстным Годом культуры и туризма наших стран. Состоявшееся заседание Совета сотрудничества и проведённые двусторонние переговоры были весьма и весьма успешными. Убеждён, достигнутые сегодня договорённости послужат дальнейшему развитию российскотурецкого партнёрства во всех областях».

28-30 июня 2019 года город Якутск посетила делегация из Турции во главе с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом. В ходе визита делегация побывала в офисе Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», в Центре национальных видов спорта, ознакомились со спортивными объектами города Якутска, а также посетили национальный праздник «Ысыах Туймаады-2019» в местности Ус Хатын, где, по словам генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхала Габышева, принимавшего высоких гостей, им показали 25-е юбилейные соревнования по национальному многоборью — Игры Дыгына. Глава республики Айсен Николаев принял делегацию Турции совместно с другими почетными иностранными гостями «Ысыах Туймаады – 2019».

«Господин Билал Эрдоган впервые посетил Россию, и приехал именно в нашу Республику Саха (Якутия). Он был восхищен масштабом церемонии торжественного открытия, организацией национального праздника «Ысыах-Туймаада» и праздничным настроением людей. Несмотря на то, что власти и жители Якутии сохраняют и развивают национальные виды спорта, он выразил намерение содействовать развитию этноспорта Якутии. Как отметил Билал Эрдоган, в основном все страны поддерживают только олимпийские виды спорта, но несмотря на это, Всемирная конфедерация этноспорта в настоящее время ведет работу со странами мира по развитию национальных видов спорта народов мира, в том числе и якутского мас-рестлинга.Благодаря грамотной работе министра физической культуры и спорта Якутии Иннокентия Григорьева национальные виды спорта стремительно развиваются в Якутии. По словам Билала Эрдогана, сохранение и развитие национальных видов спорта играет важную роль в сохранении языка и культуры народа, без которых не может быть и нации, поэтому важно всегда думать об этом», — рассказал Айхал Габышев.

«Помимо вопросов развития этноспорта, участники встречи затронули и тему экономического сотрудничества Якутии и Турции. В рамках визита состоялась встреча в офисе Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», где совместно с Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутии) и Билалом Эрдоганом обсудили приоритетные инвестпроекты республики, а также условия привлечения турецких партнеров в крупные инвестпроекты.

Кроме того, Билал Эрдоган выразил готовность посодействовать в решении вопроса о выполнении турецкими авиалиниями (Turkish Airlines) регулярных рейсов по маршруту Анталья — Якутск и обратно», — поделился Айхал Габышев.

Билал Эрдоган сказал, что в восторге от Якутии и от якутского гостеприимства. Он поделился, что знал о Якутии только из интернета и рассказов, а теперь увидел воочию и остался очень доволен поездкой. Билал Эрдоган выразил благодарность за теплый прием главе республики Айсену Николаеву и генеральному директору Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхалу Габышеву.

Айхал Габышев еще раз пригласил Билала Эрдогана посетить Якутию зимой, ведь недаром говорят у нас для того, чтобы полюбить Якутию надо приехать летом, а вот чтобы понять – зимой.