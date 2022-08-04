Билайн запустил технологии VoLTE и VoWiFi в Республике Саха

VoLTE и VoWiFi от билайн улучшат качество голосовых звонков

Билайн запустил технологии VoLTE (Voice over LTE*) и VoWiFi (Voice over Wi-Fi**) для клиентов в Республике Саха (Якутия). Сервисы подключаются бесплатно и позволяют в зависимости от ситуации и месторасположения совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE или домашнюю, гостевую сеть Wi-Fi, что обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

Технология VoLTE открывает клиентам ряд дополнительных преимуществ. Например, позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео – телефон не покидает сеть LTE, что также позволяет экономить ресурс батареи смартфона. Соединение устанавливается почти мгновенно и минимизируется вероятность обрывов из-за перегрузки сети. Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик.

Технология VoWiFi, в свою очередь, позволяет поддерживать на высоком уровне голосовые звонки даже там, где нет мобильной сети, но устройство может подключиться с помощью Wi-Fi. Эта возможность может пригодиться при нахождении в цокольных, подвальных, помещениях, а также на последних этажах высотных зданий. Также технология позволяет тарифицировать голосовые звонки и SMS из любой точки мира по домашнему тарифу в том случае, если клиент имеет доступ и подключение к Wi-Fi на месте.

«Развитие сети – это не только строительство новых базовых станций, но и модернизация оборудования, запуск новых технологий, которые позволяют усовершенствовать ту инфраструктуру, которая есть сейчас. Технологии VoLTE и VoWiFi в этом плане позволяют не только сделать голосовую связь качественнее, но и высвободить частоты, которые использовались под передачу голоса, чтобы перенаправить их для усиления мобильного интернета в сети 4G. Наша команда работает над тем, чтобы новые технологии, улучшающие качество и позволяющие быть на связи с близкими в различных ситуациях, были доступны всем жителям республики – мы развиваем сеть 4G не только в крупных городах, но и малых населенных пунктах региона», — комментирует запуск новых технологий директор Якутского отделения Вадим Пеньков.

Стоит отметить, что качество сервиса VoWiFi зависит от ряда сторонних параметров. Для получения услуги в полном объеме рекомендуется выбрать наиболее стабильного оператора проводного интернета, обеспечить равномерное покрытие Wi-Fi у себя дома, что особенно актуально для частного многоэтажного дома, а также установить роутер с поддержкой частоты 5ГГц, которая поможет избежать нежелательные помехи от соседских роутеров в многоквартирных жилых домах.

Обращаем внимание, что абонентам предварительно необходимо включить функции VoLTE/VoWiFi в настройках телефона, если это еще не сделано. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих данные технологии, можно по ссылке: https:// beeline.ru/customers/products/volte/

*голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно. Услуга запускается постепенно в зависимости от модели и прошивки телефона. Для автоматической настройки устройства придет специальное уведомление в формате пуш-сообщения, пользователю необходимо подтвердить прием настроек, а позже перезагрузить телефон. Действует при техн. возможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru

** голос через Wi-Fi. Услуга предоставляется бесплатно. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Подробнее — на beeline.ru