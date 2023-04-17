Билайн ускорил мобильный интернет 4G в Якутске и других населенных пунктах республики

Оператор билайн «разгрузил» свою сеть в столице и ряде других населенных пунктов Республики Саха, проведя первый этап оптимизации параметров сети. За счет успешно проведенных работ скорость передачи данных 4G LTE выросла более чем на 35%.

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Примененное техническое решение называется рефарминг, в процессе которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G LTE. Для наглядности рефарминг можно сравнить с увеличением проезжей части – вместо двухполосной дороги построили скоростное трехполосное шоссе.

Такое решение особенно актуально и показывает наиболее высокие результаты в тех населенных пунктах с плотной застройкой и большим числом абонентом. Для Республики Саха таким населенным пунктом стал Якутск и его пригород – населенные пункты Марха, Малая Марха, Жатай, Сырдах, Тулагино, Хатассы, Маган, Табага, Старая Табага, Владимировка.

При этом рефарминг был реализован в Вилюйске, Ленске, Мирном, а также селах Сыгыннах Намского улуса, Амга Амгинского улуса, Ытык-Кюель, Дебдирге, Туора-Кюель Таттинского улуса, Диринг, Килянки, Чурапча Чурапчинского улуса, Толон Чакырского наслега, селе Павловск и поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса.

Особенность текущего рефарминга в Республике Саха заключается в том, что для успешного решения задачи была использована частота 2100 МГц, которая обычно используется для связи поколения 3G. билайн частично перенаправил данную частоту в пользу 4G LTE, что незамедлительно позитивно отразилось на показателях и на реальном клиентском опыте: даже сравнительно объемный контент, например, видео, музыка в интернете теперь грузятся быстрее, что делает времяпрепровождение в сети более комфортным.

«Рефарминг помог нам существенно разгрузить сеть на перечисленных территориях. Эта работа особенно важна в связи с тенденцией к постоянному росту трафика. Мы адаптировали сеть к нагрузкам и подготовили ее к дальнейшему росту. Работы на этом не завершаются: наши технические специалисты сейчас продолжают оптимизацию в ряде других районов Республики Саха», — комментирует Вадим Пеньков, директор Якутского отделения билайн.

Ранее оператор билайн расширил канал связи в Заречных улусах Якутии, чтобы снизить высокую нагрузку на сеть. Это позволило обеспечить стабильный доступ в интернет для всех абонентов, проживающих в населенных пунктах Таттинского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского и Усть-Алданского улусов.