Билайн укрепил сеть в 21 населенном пункте Якутии
Оператор билайн расширил канал связи, чтобы снизить высокую нагрузку на сети в Заречных улусах Якутии. Это позволило обеспечить стабильный доступ в интернет для 27 тысяч человек, проживающих в населенных пунктах Таттинского и Чурапчинского улусов.
Улучшения коснулось сел Боробул, Дебдирге, Кыйы, Уолба, Черкех, Ытык-Кюель в Таттинском улусе, а также сел Арылах, Диринг, Дябыла (Ожулун), Килянки, Маралайы, Телей-Диринг, Толон в Бахсытском и Чакырском наслегах, Туора-Кюель, Усун-Кюель (Сылан), Харбала 1-я и 2-ая, Чурапча, Чыаппара и Юрюнг-Кюель.
«Жители Республики Саха очень активно пользуются мобильным интернетом – регион является одним из лидеров по уровню использования смартфонов. При этом Якутия – не самый простой регион в плане развития сети. Мы учитываем эти факторы и регулярно проводим ее мониторинг. В случаях, когда мы видим, что сеть на каких-то территориях не отвечает требованиям качества, принимаем меры. Так мы выявили высокую нагрузку в Заречных улусах и приняли решение расширить канал связи, чтобы обеспечить жителей населенных пунктов возможностью пользоваться всеми доступными сервисами и оставаться на связи с близкими даже в часы пиковых нагрузок», — комментирует Вадим Пеньков, директор Якутского отделения билайн.
Теперь благодаря стабильной работе мобильного интернета жители могут с комфортом проводить время в сети, слушать музыку, делиться фотографиями с близкими, оплачивать услуги, налоги и пошлины с помощью интернета.
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