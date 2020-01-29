Былатыан Ойуунускай аатынан Саха театра олунньу 6 күнүгэр киэһэ 6 чаастан Софья Сергучева-Баранова “Биэс чаҕыл сулуспут” ахтыы-моно-испэктээкилигэр театр аччыгый саалатыгар ыҥырар.

М. С. Щепкин аатынан театральнай үрдүкү үөрэх маҥнайгы студиятын 1955 с. бүтэрбит Саха театрын норуокка биллэр артыыскалара – Саха АССР норуодунай артыыската Александра Иванова, Саха АССР үтүөлээх артыыската Аксинья Адамова, РСФСР үтүөлээх артыыската, СӨ норуодунай артыыската Анна Кузьмина, Саха АССР үтүөлээх артыыската Мария Канаева уонна Саха АССР үтүөлээх артыыската Татьяна Мыреева – айар үлэлэрин уонна олохторун туһунан кинилэр көлүөнэлэрин кытта бииргэ үлэлээбит түгэннэриттэн Саха сирин үтүөлээх артыыската, М. С. Щепкин аатынан театральнай училище үһүс студиятын бүтэрбит Софья Сергучева-Баранова эһиэхэ кэпсиэҕэ….

РФ, СӨ үтүөлээх артыыската Лена Сергеева-Румянцева уонна СӨ үтүөлээх артыыската Зоя Попова туруоруулара

Сыана уонна көстүүм худуоһунньуга – Дария Дмитриева

Аркадий Харитонов уотунан киэргэтиитэ

Александр Решетников музыканан киэргэтиитэ

«Саха» национальнай көрдөрөр-иһитиннэрэр хампаанньа радиофондатын архыыбыттан матырыйаал туһанылынна

БИЭС ЧАҔЫЛ СУЛУСПУТ

(Незабываемые звезды)

Саха академический театр им. П.А. Ойунского 6 февраля в 18:00 ч. приглашает в малый зал театра на премьеру моноспектакля-воспоминания Софьи Сергучевой-Барановой “Биэс чаҕыл сулуспут” (“Незабываемые звезды”).

Заслуженная артистка РС(Я) Софья Сергучева-Баранова в этот вечер расскажет Вам о жизни и творчестве легендарных выпускниц 1955 г. первой якутской национальной студии – народной артистки ЯАССР Александры Ивановой, заслуженной артистки ЯАССР Аксиньи Адамовой, заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РС(Я) Анны Кузьминой, заслуженной артистки ЯАССР Марии Канаевой и заслуженной артистки ЯАССР Татьяны Мыреевой.

Постановка – заслуженная артистка РС(Я), заслуженная артистка РФ Лена Сергеева-Румянцева,заслуженная артистка РС(Я) Зоя Попова

Сценография и костюмы — Дария Дмитриева

Световое оформление – Аркадий Харитонов

Музыкальное оформление – Александр Решетников