“Бичик” в книжном фестивале Москве

Национальная издательская компания “Бичик” им. С.А. Новгородова с 1 по 6 июня текущего года в пятый раз примет участие в грандиозном литературном празднике, масштабном гуманитарном событии – книжном фестивале “Красная площадь” в г. Москве, представляя не только отраслевые достижения издательства на российском уровне, но и культуру народов Республики Саха (Якутия).

Праздник книги и чтения, объединяющий писателей, поэтов, иллюстраторов, издателей, актеров, музыкантов и читателей ежегодно проходит в самом сердце столицы на всем пространстве Красной площади. На фестивале – огромном литературном салоне, ежегодно проводится более 500 мероприятий на различных тематических площадках, которые посещают более 200 тысяч человек. В этом году юбилейный фестиваль пройдет под эгидой Года театра и будет приурочен Международному году языков коренных народов, объявленному ООН.

Издательство “Бичик” по программе мероприятий фестиваля участвует в книжной выставке-ярмарке на площадке региональных издательств и на различных тематических площадках.

2 июня с 12:30 до 13:00 ч. в павильоне “Регионы России” будет проведена презентация изданий НИК “Бичик” на языках коренных народов Республики Саха (Якутия).

Также традиционно будут подведены итоги профессионального издательского конкурса “Лучшие книги года” АСКИ (Ассоциация книгоиздателей), Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы “Малая Родина”, в которых издательство ежегодно принимает участие и удостаивается высоких наград. Торжественная церемония награждения победителей XV Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы “Малая Родина” пройдет в Демонстрационном зале ГУМ (5.06.2019, время 18:00-20:30)