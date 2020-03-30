30.03.2020
15:46
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«Бичик» предоставил бесплатный доступ к электронным учебникам

В связи с переходом на дистанционное обучение, Национальная издательская компания «Бичик» открыла бесплатный доступ к электронным формам учебников по предметам «Саха тыла», «Төрөөбүт литература» для 5-9 классов. 

Достоинствами электронных учебников и учебных пособий являются мобильность, постоянное обновление информационного материала, возможность расширить традиционный учебник, используя аудио и видеовставки.  В электронных учебниках предусмотрен   контроль знаний.  

Отметим, сегодня в республике идет подготовка к дистанционному обучению, которая планируется после нерабочей недели. Школы активно апробируют платформы, рекомендованные Минпросвещения РФ. Министерством образования и науки РС(Я) разосланы рекомендации, разработаны механизмы пяти моделей организации дистанционного обучения студентов и школьников с учётом наличия необходимой скорости интернета, компьютерной техники, электричества. 

Бесплатный доступ к электронным учебникам открыли многие издательства страны. Отныне, электронные варианты учебников по языку и литературе саха можно скачать по ссылке.

Фото: Пресс-служба минобрнауки РС(Я)
Источник: Пресс-служба минобрнауки РС(Я)
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