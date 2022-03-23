Библиотеки Якутска за финансовую грамотность
В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности в библиотеках пройдут мероприятия по финансовой грамотности для детей и взрослых. В течение месяца школьники смогут принять участие в чемпионате по «Монополии», узнать, что такое финансовое планирование, посмотреть мультики по финансовой грамотности. Для взрослого населения запланированы встречи с экспертами, которые расскажут, как начать грамотно распределять бюджет, планировать покупки и начать откладывать, и инвестировать.
Розалия Ксенофонтова – руководитель проекта «Онлайн-школа финансовой грамотности»:
«Мы работаем уже третий год по направлению финансовой грамотности и за это время успели провести немало марафонов как для детей, так и для взрослого населения. Мы с радостью присоединились ко Всероссийской неделе финансовой грамотности и постарались подготовить познавательную и нескучную программу. Мероприятия пройдут в разных библиотеках, жители города смогут выбрать ближайшую от своего дома библиотеку и с пользой провести время».
Программа Мероприятий в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности:
|Дата
|Время
|Название
|Возраст
|Место
|каб
|тел
|26.03.2022
|15:00
|Личный финансовый план
|18+
|Библиотека — филиал № 22 «SMART — библиотека» ул. Ларионова 12А
|302
|8(914)829-98-41
|26.03.2022
|15:00
|«Финансовое планирование» Игра
|12+
|Библиотека — филиал № 22 «SMART — библиотека» ул. Ларионова 12А
|303
|8(914)829-98-41
|27.03.2022
|11:00
|Личный финансовый план
|18+
|Сельская модельная библиотека — филиал №9 им. И.Д. Панаева с. Хатассы, ул. Каландаришвили, 20
|8(4112) 40-92-34
|02.04.2022
|15:00
|Налоговый вычет
|18+
|Библиотека — филиал № 22 «SMART — библиотека» ул. Ларионова 12А
|302
|8(914)829-98-41
|02.04.2022
|15:00
|«Шаги к успеху» Игра
|6+
|Библиотека — филиал № 22 «SMART — библиотека» ул. Ларионова 12А
|303
|8(914)829-98-41
|06.04.2022
|10:00
|Бизнес для школьников — это реальность!
|6+
|Библиотека — филиал № 3 «Мир приключений» ул. Дежнева, 51
|8(4112) 35-46-58
|06.04.22
|13:10
|Личный финансовый план
|16+
|https://cbsykt.ru/affiche/r/24938-02-06042022/
|8(4112) 35-04-62
|06.04.22
|17:00
|Пенсионная система
|18+
|Модельная библиотека — филиал №19 «Три-Д: для дела, души и досуга» ул. Хабарова, 27/1
|8(4112) 21-75-77
|09.04.2022
|14:00
|Чемпионат по Монополии
|12+
|Библиотека — филиал № 22 «SMART — библиотека» ул. Ларионова 12А
|302
|8(914)829-98-41
|13.04.2022
|14:00
|Личный финансовый план
|18+
|Библиотека — филиал № 5 «Книга -03» ул. Халтурина, 7/2
|8(4112) 22‒54‒91
|14.04.2022
|12:00
|Познавательная игра для по финансовой грамотности для детей
|12+
|Библиотека — филиал № 22 «SMART — библиотека» ул. Ларионова 12А
|213
|89142873582
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