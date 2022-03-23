Библиотеки Якутска за финансовую грамотность

В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности в библиотеках пройдут мероприятия по финансовой грамотности для детей и взрослых. В течение месяца школьники смогут принять участие в чемпионате по «Монополии», узнать, что такое финансовое планирование, посмотреть мультики по финансовой грамотности. Для взрослого населения запланированы встречи с экспертами, которые расскажут, как начать грамотно распределять бюджет, планировать покупки и начать откладывать, и инвестировать.

Розалия Ксенофонтова – руководитель проекта «Онлайн-школа финансовой грамотности»:

«Мы работаем уже третий год по направлению финансовой грамотности и за это время успели провести немало марафонов как для детей, так и для взрослого населения. Мы с радостью присоединились ко Всероссийской неделе финансовой грамотности и постарались подготовить познавательную и нескучную программу. Мероприятия пройдут в разных библиотеках, жители города смогут выбрать ближайшую от своего дома библиотеку и с пользой провести время».

Программа Мероприятий в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности: