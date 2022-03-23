23.03.2022
15:14
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Финансы

Библиотеки Якутска за финансовую грамотность

В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности в библиотеках пройдут мероприятия по финансовой грамотности для детей и взрослых. В течение месяца школьники смогут принять участие в чемпионате по «Монополии», узнать, что такое финансовое планирование, посмотреть мультики по финансовой грамотности. Для взрослого населения запланированы встречи с экспертами, которые расскажут, как начать грамотно распределять бюджет, планировать покупки и начать откладывать, и инвестировать.

Розалия Ксенофонтова – руководитель проекта «Онлайн-школа финансовой грамотности»:

«Мы работаем уже третий год по направлению финансовой грамотности и за это время успели провести немало марафонов как для детей, так и для взрослого населения. Мы с радостью присоединились ко Всероссийской неделе финансовой грамотности и постарались подготовить познавательную и нескучную программу. Мероприятия пройдут в разных библиотеках, жители города смогут выбрать ближайшую от своего дома библиотеку и с пользой провести время».

Программа Мероприятий в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности:     

 Дата Время  Название  Возраст  Место  каб тел 
 26.03.202215:00 Личный финансовый план     18+Библиотека — филиал № 22 «SMART — библиотека» ул. Ларионова 12А3028(914)829-98-41 
26.03.202215:00«Финансовое планирование» Игра     12+Библиотека — филиал № 22 «SMART — библиотека» ул. Ларионова 12А3038(914)829-98-41
27.03.202211:00Личный финансовый план     18+Сельская модельная библиотека — филиал №9 им. И.Д. Панаева с. Хатассы, ул. Каландаришвили, 208(4112) 40-92-34
02.04.202215:00Налоговый вычет     18+Библиотека — филиал № 22 «SMART — библиотека» ул. Ларионова 12А 302 8(914)829-98-41
02.04.202215:00«Шаги к успеху» Игра     6+Библиотека — филиал № 22 «SMART — библиотека» ул. Ларионова 12А 303 8(914)829-98-41
06.04.202210:00Бизнес для школьников — это реальность!     6+Библиотека — филиал № 3 «Мир приключений» ул. Дежнева, 51 8(4112) 35-46-58
06.04.2213:10Личный финансовый план     16+ https://cbsykt.ru/affiche/r/24938-02-06042022/ 8(4112) 35-04-62
06.04.2217:00Пенсионная система     18+Модельная библиотека — филиал №19 «Три-Д: для дела, души и досуга» ул. Хабарова, 27/1 8(4112) 21-75-77
09.04.202214:00Чемпионат по Монополии     12+Библиотека — филиал № 22 «SMART — библиотека» ул. Ларионова 12А3028(914)829-98-41
13.04.202214:00Личный финансовый план     18+Библиотека — филиал № 5 «Книга -03» ул. Халтурина, 7/2 8(4112) 22‒54‒91
14.04.202212:00Познавательная игра для по финансовой грамотности для детей      12+Библиотека — филиал № 22 «SMART — библиотека» ул. Ларионова 12А21389142873582
Источник: МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа «город Якутск»
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