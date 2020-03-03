Библиотеки Якутска ищут молодых авторов-фантастов

Библиотеки г. Якутска объявляют о запуске конкурса научно-фантастических рассказов «Наследники Уэллса» среди подростков и молодежи!

Герберт Уэллс — классик жанра научной фантастики, его произведения «Первые люди на Луне», «Война миров», «Машина времени», вдохновили не одно поколение фантастов. Цель конкурса – стимулировать литературное творчество среди подростков и молодежи г. Якутска, найти новые имена, таланты, достойные титула наследников Уэллса.

Конкурс пройдет по двум возрастным категориям:

«Первый взлет» — для авторов от 14 до 17 лет;

«Первый контакт» — для авторов от 18 до 35 лет.

В каждой номинации определяется тройка победителей. Будет оценено соответствие работы теме и жанру, художественность и целостность произведения, авторский стиль.

Итоги будут подведены в День космонавтики, 12 апреля. По результатам конкурса будет издан электронный сборник, а лауреаты в каждой номинации получат печатный экземпляр издания.

Работы принимаются до 30 марта 2020 г. С критериями и формой подачи заявки приглашаем ознакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы г. Якутска.

Примите участие и докажите, что вы – Наследник Уэллса!

Справка:

Централизованная библиотечная система г. Якутска (ЯЦБС) – это 18 библиотек, расположенных от Табаги до Кангаласс. Библиотеки в своих округах являются центрами получения достоверной информации, качественного чтения и полезного досуга. Так, ЯЦБС является организатором и инициатором проектов по продвижению чтения, цифровой и компьютерной грамотности, финансовой и правовой грамотности, экологическому просвещению населения.

В прошлом году библиотека-филиал в Гагаринском округе «Созвездие» стала победителем национального проекта «Культура», а в октябре открылась новая библиотека-филиал ЯЦБС – «SMART 2.0.3» в 203 микрорайоне.