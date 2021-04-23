Библионочь в «Пушкинке» отправит вас к звездам

Ежегодная всероссийская акция «Библионочь — 2021» в Национальной библиотеке РС (Я) пройдет в онлайн-формате 23 апреля.

Тема «Библионочи» этого года — «Книга – путь к звездам», мероприятия акции будут посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос.

В программе:

В течение дня – онлайн-квест «Через тернии к звездам»

Вы – кандидат в космонавты, который проходит отбор для полета в космос. Все физические испытания успешно пройдены, ваше тело может выдержать любые нагрузки. Осталось проверить лишь кругозор. Достаточно ли у вас знаний, чтобы работать на Международной космической станции? Или выжить на неизвестной планете? Ученые приготовили несколько заданий. Пройдите их и присоединяйтесь к Звездной Команде!

Квест пройдет в мессенджере WhatsApp, обязательная предварительная регистрация для участия по телефону: 89644204887

В течение дня – увлекательная викторина о космосе

Место проведения: https://www.instagram.com/nb_sakha/

В 19.00 ч. — мастер-класс по авиамоделированию

Приглашаются все заинтересованные в конструировании авиамоделей!

На мастер-классе, который проведет педагог авиамодельного клуба «Лайнер» Андрей Васильев, вы сконструируете свою модель вертолета. Клуб «Лайнер» является центром притяжения нескольких поколений любителей технического творчества.

Что вам понадобится для изготовления вертолета на резиномоторе: бамбуковые шпажки, канцелярская резина, канцелярские скрепки, бумага, нитка, плоскогубцы, клей (ПВА, Момент универсальный), бисер или бусинка, стержень от ручки.

Запись по телефону: 89142324500

Мастер-класс состоится на платформе ZOОM по ссылке https://nlrs.ru/event-redirect/5439

20.30 ч. — лекция «Как перестать откладывать жизнь на потом»

Вы хотели прыгать с парашютом, стать космонавтом, заняться чем-то увлекательным, но все время откладываете на потом, не решаетесь на перемены. Что делать, как выйти из режима «отложенной жизни»?

Ответы на эти и другие вопросы узнаете от семейного психолога Надежды Васильевой, руководителя Психологического центра Н. Васильевой.

Запись по тел.: 89644169212

Лекция состоится на платформе ZOOM по ссылке https://nlrs.ru/event-redirect/5438

В течение дня – медиаурок, посвященный 60-летию первого полета человека в космос

Какое значение имеет для человечества освоение космического пространства? Какими качествами должен обладать космонавт? Какой вклад внесла Якутия в освоении космоса?

Обо всем этом вам расскажет медиаурок, посвященный 60-летию первого полета человека в космос.

Урок подготовлен при поддержке Исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова и Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера.

Урок доступен по ссылке Yotube (https://youtu.be/I3qSxZysVgs)

В течение дня — мастер-класс «Рисуем космос» от художника-дизайнера Анны Варламовой

Сотрудник Якутского музея им. Ем. Ярославского, художник-дизайнер Анна Варламова проводит мастер-класс «Рисуем космос». Мастер-класс доступен по ссылке https://youtu.be/FXxFGnyoDAA.

Записывайтесь на мероприятия «Библионочи» в главной библиотеке республики!