Биатлонист Пащенко, переболевший коронавирусом, остается в Якутии

Мужская национальная команда завершает тренировочный сбор в Якутии 4 ноября.

Первый тест не показал наличие у биатлониста Петра Пащенко коронавирусной инфекции, однако покинуть Алдан, где национальная команда России проходила предсезонный сбор, спортсмен сможет только после получения результатов второго теста. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Валерий Польховский.

4 ноября мужская сборная России завершает тренировочный сбор в Алдане. Пащенко заразился коронавирусом две недели назад, вскоре после приезда в Якутию.

«Выехать домой Петр сможет только после двух отрицательных тестов на коронавирус, таковы правила. Первый уже сделан, инфекция не обнаружена. Теперь ему необходимо дождаться результата второго теста. Это произойдет уже после 4 ноября, поэтому со сбора он вернется чуть позже команды», — рассказал Польховский.

Главный тренер выразил надежду, что Пащенко успеет присоединиться к национальной команде на следующем тренировочном сборе, который начнется 8 ноября в Тюмени.

Во время болезни Пащенко был изолирован от сборной, на днях он приступил к индивидуальным тренировкам.

На прошедшем летнем чемпионате России 29-летний Пащенко завоевал золотую медаль в эстафете в составе сборной Ханты-Мансийского автономного округа и серебряную медаль в спринте. Лучшим результатом Пащенко на Кубке мира является 29-е место в гонке преследования на этапе в Тюмени в сезоне-2017/18. В его активе золотая медаль чемпионата мира среди юниоров по летнему биатлону (2012).