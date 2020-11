Биатлонист Пащенко, переболевший коронавирусом, остается в Якутии

View this post on Instagram

Тренируется даже с диагнозом «ковид». 💪👏 Желание попасть на Кубок мира сильнее! На сборах в якутском Алдане неделю назад #ПетрПащенко получил положительный тест на коронавирус. Биатлонист уже уверенно идет на поправку и даже обкатал вчера трассу. 🏆ПЕТР ПАЩЕНКО Его пример доказывает: прийти в лыжный спорт стоит, хотя бы ради того, чтобы в итоге сменить профиль и заявить о себе в биатлоне, как это в 19 лет сделал Петр. ★ Дважды лучший в спринте на этапах Кубка IBU. ★ Чемпион мира по летнему биатлону среди юниоров. ★ Спортсмен, который не понаслышке знает, что такое чемпионат Европы и Кубок мира. Выступает за Ханты-Мансийский автономный округ. Сборная #ХМАО экипируется в 𝗔𝗹𝗽𝗶𝗻𝗲 𝗣𝗿𝗼. Интересы бренда в России представляет ТС-Спорт @tssportrus. #тсспорт #tssportrus #alpinepro #сбхмао