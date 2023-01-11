11.01.2023
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«Биһиги, сахалар…» кинигэ салгыыта бэчээттэнэн таҕыста
Август ЕГОРОВ биллэрэр:
Биһиги биллиилээх учуонайбыт уонна уопсастыбаннай диэйэтэлбит У.А. Винокурова отут сыллааҕыта «Биһиги, сахалар…» диэн оччотооҕуга дьон-сэргэ киэҥ сэҥээриитин, биһирэбилин да ылбыт, мөккүөрүн да тарпыт кинигэтэ бэчээттэммитэ. Оттон бу үүммүт сыл биир маҥнайгы кинигэтинэн «Биһиги, сахалар… Туруулаһыы» диэн ити кинигэ салгыыта бэчээттэнэн таҕыста. Манна Ульяна Алексеевна тургутуулаах кэрдиис кэмнэри тэҥниир, ханнык хайысхаҕа ситиһиилэр уонна алҕастар тахсыбыттарын ырытар. Саха омук олоҕун дьылҕатын уон икки оҥкулларга арааран, сайдыыны салҕыыр суоллары, инники туох күүтэрин торумнуур, тыын суолталаах ыйытыктарга эппиэттэри көрдүүр.
Ааҕыҥ, сэргээҥ, ырыҥалааҥ!
Источник: https://vk.com/id584955354
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