Безжалостный убийца из Якутска подал на апелляцию

Вступил в законную силу приговор в отношении мужчины, который осужден судом к пожизненному лишению свободы за убийство 4 лиц, в том числе 2 малолетних детей и посягательство на жизнь сотрудника полиции.

Приговором Верховного суда Республики Саха (Якутия) местный житель 1991 г.р. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство четырех лиц, в том числе двух малолетних, с целью скрыть другое преступление) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокурором республики.

Суд, с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установил, что подсудимый около 7 утра 29.03.2020 находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из частных жилых домов г. Якутска, нанес в ходе ссоры множественные ножевые ранения женщине, в результате которых она скончалась на месте происшествия.

Далее, с целью скрыть данное преступление, он нанес множественные удары ножом видевшей его пожилой матери погибшей женщины, несовместимые с жизнью. Его жертвами стали и малолетние дети 2012 и 2014 г.р., которые также погибли на месте от нанесенных им множественных ножевых ранений.

Впоследствии в тот же день, в ходе его задержания по подозрению в совершении убийств, он совершил посягательство на жизнь сотрудника полиции, нанеся ему не менее 3 ударов ножом в сторону расположения жизненно-важных органов.

Не согласившись с приговором суда, осужденный обжаловал его в суд апелляционной инстанции.

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, возражения государственного обвинителя оставил приговор Верховного суда республики без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.