Безымянные пики на хребте Сунтар-Хаята присвоили имена основателей государственности Якутии

Горные пики на хребте Сунтар-Хаята в Якутии назвали в честь Максима Аммосова и Платона Ойунского. Перевал, соединяющий эти горы, назван «Столетие ЯАССР»

Два новых пика на хребте Сунтар-Хаята в Якутии, которые были покорены участниками экспедиция Русского географического общества (РГО), получили имена выдающихся общественных деятелей республики Максима Аммосова и Платона Ойунского. Путешествие прошло с 5 по 28 июля и было посвящено 100-летию ЯААСР, сообщает ЯСИА.

«В состав экспедиции мы собрали шесть человек. Путешествие длилось 26 дней. Мы провели экспедицию по «белым пятнам» хребта Сунтар-Хаята. Покорено две горы, на которые ещё не ступала нога человека. Их мы назвали в честь Ойунского и Аммосова. Перевал, соединяющий эти горы, назвали «Столетие ЯАССР». В общем пройдено около 200 км по цветным горам Сунтар-Хаята. Прошли через семь высоких перевалов, из них три перевала пройдены впервые. Около 100 км сплавлялись по рекам Хори, Согонь, Сунтар и Мюгюл», — рассказал руководитель экспедиции Георгий Цыпандин.

Во время прохождения перевала Запорожский путешественники нашли записку от предыдущих покорителей хребта. Как отметили участники экспедиции, это одна из традиций альпинистов.

«Пересекая перевал Запорожский, мы нашли записку, написанную 42 года назад. В письме просили отправить его обратно с указанием их адреса. Я нашел этого человека в интернете и пытаюсь с ним связаться, чтобы вернуть письмо. В свою очередь и мы оставили там свою записку», — отметил Цыпандин.

По словам председателя отделения РГО Александра Горохова, уже 11 августа они собираются в новую экспедицию — покорять остров Беннетта в Восточно-Сибирском море, который входит в группу островов Де-Лонга.

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