Безымянному пику предлагают присвоить имя Кулаковского

Одной из гор в системе хребта Сунтар-Хаята в Оймяконском улусе предлагают присвоить имя А.Е. Кулаковского

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамин АФАНАСЬЕВ 22 марта 2022 года провел рабочее совещание по вопросу присвоения имен географическим объектам на территории Республики Саха (Якутия).

В совещании приняли участие председатель Отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в РС (Я) Александр ГОРОХОВ, советник главы РС (Я), член отделения ВОО «Русское географическое общество» в РС (Я) Георгий НИКОНОВ, заместитель руководителя департамента местного самоуправления администрации главы РС (Я) и правительства РС (Я) Афанасий СТАРОСТИН, глава Оймяконского улуса Иннокентий СИВЦЕВ, руководитель департамента РС (Я) по охране объектов культурного наследия Николай МАКАРОВ, директор Таттинского лицея им. А.Е. Мординова Изабелла СИВЦЕВА.

На повестке дня были рассмотрены два вопроса.

Первым участники рабочего совещания выслушали информацию о реализации Закона РС (Я) «О порядке рассмотрения предложений о присвоении наименований географическим объектам или о переименовании географических объектов на территории Республики Саха (Якутия)», которую представил председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамин Афанасьев.

Данный закон был принят в регионе 30 мая 2017 года. В настоящее время на рассмотрение парламента Якутии поступило 2 предложения. Кроме того, имеется инициатива Отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в РС (Я) о наименовании горы в системе хребта Сунтар-Хаята в Оймяконском улусе именем писателя А.Е. Кулаковского, поступившая в адрес комитета в мае 2021 года.

Сахамин Афанасьев отметил, что в соответствии с установленным порядком необходимо внести обращение в парламент Якутии на имя председателя с приложением всех необходимых документов. Далее он подробно рассказал об этапах порядка.

Для того, чтобы присвоить географическому объекту наименование помимо внесения предложения в профильный комитет, к ведению которого относятся вопросы административно-территориального устройства Республики Саха (Якутия), требуется информирование Государственным Собранием (Ил Тумэн) населения о необходимых затратах на реализацию предложения, выявление мнения населения о предложении. В соответствии с установленным порядком информирование проводит профильный комитет через размещение объявления в СМИ. Порядок в настоящее время разрабатывается профильным комитетом. По итогам должно быть принято решение парламента Якутии, далее проведена экспертиза в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти (Министерство экономического развития РФ), регистрация и учет. Напомним, наименования географических объектов подлежат регистрации и учету в Государственном каталоге географических наименований Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

Далее участники рабочего совещания рассмотрели инициативу Русского географического общества в Якутии о наименовании горы в системе хребта Сунтар-Хаята в Оймяконском улусе именем писателя А.Е. Кулаковского.

Председатель Отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в РС (Я) Александр Горохов рассказал, что предложение присвоить безымянному пику высотой 2 тыс. 958 метров имя А.Е. Кулаковского имеет свою предысторию. В 2002 году группа энтузиастов-альпинистов совершила восхождение и в честь 125-летия со дня рождения классика якутской литературы, выдающегося мыслителя, учёного и общественного деятеля, присвоила покоренной горе название, оставив на вершине табличку с именем А.Е. Кулаковского. В юбилейный год основания Якутской АССР предлагается закрепить данный статус официально.

Горохов сообщил, что была проведена работа с органами госвласти, общественными организациями. Инициативу Русского географического общества поддержал глава Оймяконского улуса Иннокентий Сивцев, выступивший через видеоконференцсвязь на совещании. Он сообщил, что район готов оказать полную поддержку.

Стороны подробно обсудили процедуру и порядок работы. Подводя итоги рабочего совещания, Сахамин Афанасьев отметил, что комитет, а также представители Оймяконского, Таттинского улусов, профильные структуры поддерживают присвоение географическому объекту названия в честь А.Е. Кулаковского.

Парламентарий дал ряд поручений. Стороны договорились о внесении поправок в имеющиеся нормативно-правовые акты. В частности, было предложено наделить представительный орган МСУ полномочиями по проведению опроса, изучения мнения населения для присвоения географическим объектам наименований. Передача полномочий на муниципальный уровень, по мнению Сахамина Милановича, усилит вовлеченность органов МСУ в процесс. Также он поручил составить смету затрат.