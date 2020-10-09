Безумная выходка подростка попала на камеру

Следственным отделом ОМВД России по Мирнинскому району Якутии возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», в отношении 17-летнего подростка, который пробежался по капотам припаркованных машин.

Установлено, что в августе текущего года молодой человек из хулиганских побуждений пробежался по 11 автомобилям, припаркованным возле многоквартирного дома на улице Ленина. В результате чего пять машин получили повреждения в виде вмятин и царапин.