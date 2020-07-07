07.07.2020
10:54
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Происшествия

Безработный якутянин совершил преступление

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нерюнгринскому району Якутии установлено, что 20-летний безработный местный житель, ранее судимый за преступление имущественного характера, сбыл в ломбард золотое кольцо, заведомо зная, что оно добыто преступным путём. Со слов подозреваемого, сделал он это по просьбе своего знакомого.

В настоящее время похищенное ювелирное украшение изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 175 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Фото: SakhaLife.ru
Источник: ОМВД России по Нерюнгринскому району
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