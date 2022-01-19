Безработный «меломан» похитил беспроводные наушники!

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от представителя сетевого супермаркета бытовой и цифровой техники о том, что неизвестный мужчина похитил из торгового зала беспроводные наушники.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлена личность подозреваемого — им оказался 32-летный безработный мужчина.

Задержанный пояснил, что воспользовался невнимательностью продавцов-консультантов, спрятал беспроводные наушники в карман куртки и покинул торговое помещение. Похищенное мужчина позже сбыл третьему лицу, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предупреждает — не приобретайте «с рук» по низкой цене какое-либо имущество, велика вероятность того, что оно могло быть похищено и реализовывается после совершения преступления!