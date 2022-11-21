21.11.2022
12:45
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Общество

Безработных якутян приглашают на бесплатные курсы

До 25 ноября продолжается донабор безработных граждан, стоящих на учёте в органах занятости на бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», сообщает Центр опережающей профессиональной подготовки, региональный оператор проекта в Якутии.

До 25 ноября ведётся донабор на курсы:

  1. «Парикмахер», 144ч. (для безработных граждан, стоящих на учете).

Форма обучения — очная.

Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/146

  • «Повар», 144ч. (для безработных граждан, стоящих на учете).

Форма обучения — очная.

Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/156

  • «Младшая медицинская сестра», 144ч. (для безработных граждан, стоящих на учете).

Форма обучения — очная.

Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/97

  • «Специалист по маникюру», 144ч.  (для безработных граждан, стоящих на учете.

Форма обучения — очная.

Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/793

  • «Мастер по оформлению бровей и ресниц», 144ч.  (для безработных граждан, стоящих на учете).

Форма обучения — очная с применением дистанционных технологий.

Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/85

  • «Видеооператор», 144ч. (для безработных граждан, стоящих на учете).

Форма обучения — дистанционно.

Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/783

  • «Сварщик», 144ч. (для безработных граждан, стоящих на учете).

Форма обучения — очная.

Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/245

  • «Машинист будльдозера», 144ч.

Требования:

— для безработных граждан, стоящих на учете,

— наличие водительского удостоверения (права) по тракторным категориям, либо экскаватору, либо погрузчику

Форма обучения — очная.

Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/2113

Внимание! После подачи заявки в течение трех рабочих дней гражданам необходимо лично обратиться в Центр занятости населения по месту регистрации (пребывания) для прохождения профориентационного теста и предъявления документов, подтверждающих категорию.

После окончания обучения граждане должны трудоустроиться или открыть собственное дело (как индивидуальный предприниматель, самозанятый или учредитель юридического лица).

Данный набор слушателей является завершающим в 2022 году.

Вся актуальная информация о бесплатном обучении на телеграмм-канале https://t.me/newsCZ22

По вопросам: 89241723741 Региональный оператор

Фото: Пресс-служба ЦОПП Якутии
Источник: Пресс-служба ЦОПП Якутии

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