Безработных якутян приглашают на бесплатные курсы

До 25 ноября продолжается донабор безработных граждан, стоящих на учёте в органах занятости на бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», сообщает Центр опережающей профессиональной подготовки, региональный оператор проекта в Якутии.

До 25 ноября ведётся донабор на курсы:

«Парикмахер», 144ч. (для безработных граждан, стоящих на учете).

Форма обучения — очная.

Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/146

«Повар», 144ч. (для безработных граждан, стоящих на учете).

Форма обучения — очная.

Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/156

«Младшая медицинская сестра», 144ч. (для безработных граждан, стоящих на учете).

Форма обучения — очная.

Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/97

«Специалист по маникюру», 144ч. (для безработных граждан, стоящих на учете.

Форма обучения — очная.

Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/793

«Мастер по оформлению бровей и ресниц», 144ч. (для безработных граждан, стоящих на учете).

Форма обучения — очная с применением дистанционных технологий.

Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/85

«Видеооператор», 144ч. (для безработных граждан, стоящих на учете).

Форма обучения — дистанционно.

Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/783

«Сварщик», 144ч. (для безработных граждан, стоящих на учете).

Форма обучения — очная.

Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/245

«Машинист будльдозера», 144ч.

Требования:

— для безработных граждан, стоящих на учете,

— наличие водительского удостоверения (права) по тракторным категориям, либо экскаватору, либо погрузчику

Форма обучения — очная.

Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/2113

Внимание! После подачи заявки в течение трех рабочих дней гражданам необходимо лично обратиться в Центр занятости населения по месту регистрации (пребывания) для прохождения профориентационного теста и предъявления документов, подтверждающих категорию.

После окончания обучения граждане должны трудоустроиться или открыть собственное дело (как индивидуальный предприниматель, самозанятый или учредитель юридического лица).

Данный набор слушателей является завершающим в 2022 году.

Вся актуальная информация о бесплатном обучении на телеграмм-канале https://t.me/newsCZ22

По вопросам: 89241723741 Региональный оператор