Безработных якутян приглашают на бесплатные курсы
До 25 ноября продолжается донабор безработных граждан, стоящих на учёте в органах занятости на бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», сообщает Центр опережающей профессиональной подготовки, региональный оператор проекта в Якутии.
До 25 ноября ведётся донабор на курсы:
- «Парикмахер», 144ч. (для безработных граждан, стоящих на учете).
Форма обучения — очная.
Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/146
- «Повар», 144ч. (для безработных граждан, стоящих на учете).
Форма обучения — очная.
Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/156
- «Младшая медицинская сестра», 144ч. (для безработных граждан, стоящих на учете).
Форма обучения — очная.
Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/97
- «Специалист по маникюру», 144ч. (для безработных граждан, стоящих на учете.
Форма обучения — очная.
Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/793
- «Мастер по оформлению бровей и ресниц», 144ч. (для безработных граждан, стоящих на учете).
Форма обучения — очная с применением дистанционных технологий.
Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/85
- «Видеооператор», 144ч. (для безработных граждан, стоящих на учете).
Форма обучения — дистанционно.
Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/783
- «Сварщик», 144ч. (для безработных граждан, стоящих на учете).
Форма обучения — очная.
Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/245
- «Машинист будльдозера», 144ч.
Требования:
— для безработных граждан, стоящих на учете,
— наличие водительского удостоверения (права) по тракторным категориям, либо экскаватору, либо погрузчику
Форма обучения — очная.
Запись по ссылке: https://copp14.ru/education/programs/2113
Внимание! После подачи заявки в течение трех рабочих дней гражданам необходимо лично обратиться в Центр занятости населения по месту регистрации (пребывания) для прохождения профориентационного теста и предъявления документов, подтверждающих категорию.
После окончания обучения граждане должны трудоустроиться или открыть собственное дело (как индивидуальный предприниматель, самозанятый или учредитель юридического лица).
Данный набор слушателей является завершающим в 2022 году.
Вся актуальная информация о бесплатном обучении на телеграмм-канале https://t.me/newsCZ22
По вопросам: 89241723741 Региональный оператор
+7 (999) 174-67-82
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