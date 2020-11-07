Безработных якутян бесплатно обучают новым профессиям

На сегодняшний день возможность освоить новую профессию получили 2 428 безработных и незанятых граждан. В том числе 977 – молодежь в возрасте от 16 до 29 лет, 1183 — жители сельской местности.

Сегодня в структуре вакансий преобладает спрос на рабочие специальности. Безработным предлагают освоить профессии водителя различных категорий, машиниста бульдозера, машиниста экскаватора, электромонтера, тракториста, слесаря по ремонту автомобилей, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, повара, продавца, парикмахера, горнорабочего, стропальщика, трубопроводчика линейного, машиниста крана, машиниста конвейера, слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования, проходчика, дробильщика, аппаратчика углеобогащения, массажиста и другие.

Средний срок обучения — 3 месяца.

Для восполнения потребности работодателей в отраслях экономики, наиболее пострадавших от последствий новой коронавирусной инфекции, органами службы занятости населения принят ряд мер, в том числе разработана программа обучения безработных граждан по профессиям, востребованным в строительной отрасли и дорожном хозяйстве. На сегодняшний день к обучению приступили 154 человека по профессиям «штукатур», «каменщик», «монтажник железобетонных конструкций» для дальнейшего трудоустройства в строительные предприятия.

Желающим трудоустроиться и пройти профессиональное обучение необходимо обратиться в органы службы занятости населения республики. В текущее время в условиях распространения коронавирусной инфекции прием граждан проходит дистанционно.Чтобы зарегистрироваться, нужно направить заявление о предоставлении услуги по содействию в поиске работы. Сделать это можно через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте Общероссийской базы вакансий «Работа в России» или по телефону, сообщает Государственный комитет РС (Я) по занятости населения.