Безработные записались на последний поток обучения

11 ноября в региональном Центре опережающей профессиональной подготовки прошел прием граждан по вопросам бесплатного обучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». С 2022 года ЦОПП Якутии выступает региональным оператором проекта в республике.

На площадке регионального оператора участников мероприятия консультировали представители Центра занятости населения и Центров обучения. Граждане смогли узнать подробнее о требованиях и условиях участия в проекте, а также оставить заявку на желаемую программу обучения.

Напомним, в 2022 году на бесплатное обучение претендуют:

— безработные граждане, стоящие на учёте;

— женщины в декретном отпуске до 3 лет;

— безработные мамы с детьми до 7 лет;

— предпенсионеры;

— граждане 50+;

— граждане под риском увольнения.

По словам регионального оператора, до конца текущего месяца перед Центрами обучения стоит задача набрать слушателей на последние потоки курсов. На сегодня по всем доступным программам обучения всего от якутян поступило свыше 7 тыс. заявок.

Жителей Якутии, желающих пройти обучение, просят выбрать программу обучения и скорее подать заявку.

Доступные образовательные программы:

— Интернет-маркетинг (все категории)

— Бизнес планирование (для безработных граждан, стоящих на учете)

— Парикмахер (для безработных граждан, стоящих на учете)

— Кондитер (для безработных граждан, стоящих на учете)

— Портной (для безработных граждан, стоящих на учете)

— Младшая медицинская сестра (для безработных граждан, стоящих на учете)

— Медицинский и социальной уход (все категории)

— Специалист по маникюру (для безработных граждан, стоящих на учете)

— Мастер по оформлению бровей и ресниц (для безработных граждан, стоящих на учете)

— Сиделка (для безработных граждан, стоящих на учете)

— Видеооператор (для безработных граждан, стоящих на учете)

— Графический дизайн и верстка веб-страниц (все категории)

— Технологии веб-разработки (для безработных граждан, стоящих на учете)

— Разработчик ИТ-решений на платформе «1С:Предприятие 8» (для безработных граждан, стоящих на учете)

— Сварщик (для безработных граждан, стоящих на учете)

— Машинист будльдозера (для безработных граждан, стоящих на учете)

Подробнее на сайте https://copp14.ru/sodeistvie

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