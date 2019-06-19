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Безработная девушка совершила скверный поступок в Якутске

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратилась женщина с заявлением о краже шубы стоимостью 12 500 рублей. Она пояснила полицейским, что снимает комнату в квартире, а в соседних комнатах проживают другие арендаторы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая, которой оказалась безработная 22-летняя знакомая соседки потерпевшей.

Установлено, что в день происшествия подозреваемая, взяв у своей знакомой ключи от комнаты в квартире, пришла туда, чтобы пообедать. В коридоре злоумышленница заметила шкаф, в котором находилась шуба, и решила её похитить. Сложив зимнюю одежду в сумку, она покинула квартиру и вернула ключи своей знакомой. Чужое имущество подозреваемая сдала в ломбард за 8 000 рублей, а вырученные деньги потратила на собственные нужды. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха(Якутия).
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