Безопасность прежде всего!

Активисты Общероссийского народного фронта в Якутии направили обращения к властям республики и города Якутска с предложением усилить обеспечение безопасности дорожного движения в канун Дня знаний 1 сентября. Это стало результатом проведенного в рамках Всероссийской акции «Дорога в школу» рейда по улично-дорожной сети и пешеходных переходов на пути следования школьников. Общественники обследовали дороги вблизи 11 школ столицы республики на предмет наличия аварийно-опасных участков. В ходе мониторинга практически возле всех учебных заведений были выявлены нарушения, в том числе такие, как отсутствие пешеходных ограждений и лежачих полицейских и т.д.

1 из 6

«Необходимо отметить, что вблизи четырех из обследованных школ с начала года было зафиксированы ДТП с наездом на пешехода. Это Саха гимназия, Якутский городской лицей, Технический лицей, Саха-Корейская школа, где имеются очень опасные участки дорог. Отмечу новую школу на 203 мкр, где кроме того, что отсутствуют дорожные знаки, пешеходные ограждения, нет дороги, ребенок выходит из учебного заведения прямо на проезжую часть, ведутся строительные работы без предупреждающих знаков. По всем выявленным фактам мы направили обращение в Окружную администрацию города Якутска и Министерство образования и науки РС(Я) с призывом усилить работу по обеспечению безопасности наших детей по дороге в школу. Просим жителей Якутии оперативно реагировать на нарушения и направлять информацию на ватсап-приемную нашего регионального отделения ОНФ», — сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Якутии Алексей Лаптев.