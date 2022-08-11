Безопасность превыше всего!

В Региональной общественной приемной прошел круглый стол в рамках реализации государственной программы «Безопасность пешеходных переходных возле школ, детских садов и других социально значимых объектов». С 11 августа по 11 сентября 2022 г. планируется проведение мониторинга безопасности пешеходных переходов возле школ, детских садов и других социально значимых объектов.



Задачи мониторинга:

1. Проверка социально значимых объектов, мест пребывания несовершеннолетних и семей с детьми (детские и спортивные площадки, школы, детские сады, поликлиники и другое) на предмет нарушения норм.

2. Выявление факторов, способствующих созданию угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних, семей с детьми, на территориях социально значимых объектов.

3. Проведение экспертного анализа представителями профильных организаций по результатам реализованного мониторинга социально значимых объектов и прилегающих к ним территорий.

4. Выработка мер по устранению выявленных нарушений на территориях социально значимых объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетним и семьям с детьми.

5. Проведение необходимых мер по устранению нарушений, с целью минимизации угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних и семьей с детьми.



Для проведения мониторинга включаются социально значимые объекты по республике:

Школы, детские сады и прилегающие к ним территории;

Лагеря дневного пребывания и прилегающие к ним территории;

Детские поликлиники и прилегающие к ним территории;

Детские и спортивные площадки;

Физкультурно-оздоровительные комплексы;

Спортивные школы и другие социально значимые объекты.

В рабочем совещании приняли участие:

Потапов Анатолий Константинович — первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия);

Амбросов Василий Петрович — начальник управления транспорта и дорожного хозяйства департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры окружной администрации Якутска;

Кузьмина Софья Алексеевна – заместитель руководителя департамента министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия);

Лужбин Николай Валерьевич — главный специалист отдела охраны труда и комплексной безопасности Управления образования;

Катерина Юрьевна Адамова — главный специалист отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

Романов Феликс Игоревич — депутат Якутской городской Думы по Строительному избирательному округу, координатор национального проекта «Безопасные качественные дороги.

Модератором выступила Неустроева Саргылана Александровна, заместитель руководителя Региональной общественной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева.