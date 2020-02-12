Безопасность детей превыше гуманного отношения к бездомным животным — депутат

Депутат Госдумы РФ Галина ДАНЧИКОВА, работающая в январскую региональную неделю в Мирнинском районе, незамедлительно отреагировала на обращения избирателей из Ленского улуса и активистов местного отделения ЯРО ВПП.

Обеспокоенные недавним нападением стаей собак на восьмилетнего ребенка в городе Ленске и причинением его здоровью тяжкого вреда, на встречу с парламентарием в Мирный специально приезжали общественники из соседнего района.

По возвращению в Москву Галина Данчикова представила собранные материалы по вопросам реализации федерального закона в области ответственного обращения с животными председателю Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиру БУРМАТОВУ.

Со вступлением в действие с 1 января 2020 года отдельных положений ФЗ № 498 «Об ответственном обращении с животными» в муниципальных образованиях Якутии выявились проблемы, которые без внесения изменений в правовой документ решить на местах не могут. Они связаны с отсутствием в крупных городах и населенных пунктах приютов для собак и увеличением потребности более чем в пять раз объемов финансирования из регионального бюджета на проведение мероприятий по обращению с безнадзорными животными.

По новым положениям закона наиболее агрессивные собаки, представляющие опасность для населения, должны пожизненно содержаться в приютах. Остальные после отлова, стерилизации и вакцинации выпускаться в прежние места обитания, где их кто-то должен кормить или они сами будут добыть себе пищу.

К сожалению, действующие нормы не предусматривают случаи сбивания собак в стаи и представления угрозы для жизни и здоровья населения, особенно детей, на которых они нападают. Из-за отсутствия средств на устройство пожизненных приютов для животных у муниципальных образований возникли трудности с исполнением отдельных полномочий. Другого выхода, как устранение пробела в действующем законе, допускающего усыпление крайне опасных, бродячих собак, городские и районные власти считают, нет.

Руководствуясь исключительно тем, что безопасность и здоровье детей должны быть превыше всего, даже гуманного отношения к бездомным животным, депутат Госдумы РФ Галина Данчикова намерена поддерживать их позицию. Согласятся ли с такой постановкой вопроса коллеги по законодательной работе, покажет время. До завершения весенней сессии его не так уж много.