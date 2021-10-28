Безопасность газа в многоквартирных домах требует регулярного техобслуживания

Управление госстройжилнадзора РС(Я) напоминает пользователям газового оборудования о важности своевременного технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО должны проводиться не реже одного раза в год. Кроме того, в домах, чей срок эксплуатации составляет 30 и более лет в обязательном порядке должна быть проведена техническая диагностика. В случае выявления дефектов, специализированной организацией выдается заключение на проведения ремонта газовых сетей дома.

Техобслуживание газового оборудования включает в себя проверку герметичности соединений и работу автоматики, определение необходимости замены или ремонта газового оборудования, инструктаж абонементов, проверку тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

«Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка должна производиться не реже трех раз в год. Не позднее, чем за семь календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через семь дней после окончания отопительного сезона», — уточнил руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) Павел Аргунов.

Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования многоквартирного дома со специализированной организацией заключает управляющая организация, ТСЖ или ЖК, поскольку именно они занимаются управлением дома. При непосредственном управлении многоквартирным домом, такой договор заключается собственниками помещений. А вот договор на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования заключается между хозяевами жилых помещений и экспертной организацией индивидуально.

В случае отсутствия договоров на ВДГО/ВКГО поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить газоснабжение с предварительным письменным уведомлением абонента.

Помимо этого, уклонение собственника жилого помещения от заключения договора о техобслуживании, как и отказ в допуске к оборудованию, два и более раз при уведомлении в установленном порядке о предстоящем выполнении работ, влечет наложение административного штрафа (ч. 2,3 ст. 9.23 КоАП РФ).