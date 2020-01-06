06.01.2020
17:06
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Общество

Безопасное Рождество

В ночь с 6 на 7 января 2020 года Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия) спланировано выставление противопожарных нарядов на всех задействованных в богослужениях объектах.

«Верующие могут не волноваться за свою безопасность и всецело посвятить себя молитве и религиозным обрядам, так как во время праздничных рождественских богослужений сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов будут дежурить до окончания всех мероприятий», — заверили в ведомстве.

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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