Безопасен ли Ледовый городок?

Инспекторы ГИМС проверили безопасность строящегося Ледового городка в Якутске

Ежегодно на территории 202 микрорайона города Якутска открывается излюбленное место отдыха для детей и взрослых «Ледовый городок». В настоящий момент идут работы по обустройству городка и подготовительные работы к его открытию.

В рамках Месячника безопасности людей на водных объектах и акции «Безопасный лед» патрульно-профилактической группой проведена профилактическая работа по безопасности на льду с работниками, задействованными в строительстве городка. Инспекторы ГИМС рассказали им об опасных участках и правилах безопасности во время работ на льду.

– Наибольшую опасность представляют участки, которые находятся у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, у подземных источников, районов слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков и места образования наледей, – отметилаМайя Жиркова, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РС (Я).

Также на территории 202 и 203 микрорайонов с любителями подледного лова рыбы проведены индивидуальные беседы о правилах безопасности на льду. Для закрепления знаний, инспекторы ГИМС раздали рыбакам листовки о мерах безопасности на водных объектах в зимний период.

ГИМС напоминает: во избежание случаев провала людей и техники под лед, помните, что лед на водоеме не везде одинаков по толщине и прочности. Соблюдение мер предосторожности – основное условие безопасности на льду!

В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщайте об этом по единому номеру вызова экстренных служб «112».