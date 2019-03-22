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22 марта 2019, 20:33
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Безнадзорные животные в Якутске и Сардана Авксентьева

В Якутске рассматривают возможность строительства приюта для животных

По инициативе главы города Якутска Сарданы Авксентьевой, 21 марта, был проведен круглый стол по применению Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Мероприятие прошло с участием представителей министерств и ведомств, руководителей структурных подразделений Окружной администрации, представителей общественности, индивидуальных предпринимателей, волонтеров и студентов.

Главной темой круглого стола стал вопрос о создании приюта для животных в городе Якутске. В статье 16 нового закона прописано, что приюты для животных создаются в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались. В законе утверждается, что приюты для животных размещаются в специально предназначенных для этого зданиях, строениях, сооружениях. Они могут быть государственными, муниципальными, а также частными. Владельцами частных приютов для животных вполне могут выступить индивидуальные предприниматели или юридические лица.

«На сегодня Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска находится в поиске земельных участков для строительства приюта для безнадзорных животных. Существующий пункт передержки животных по новому закону не считается приютом, в связи с этим считаю возможным передать пункт передержки животных города Якутска какой-либо некоммерческой организации», — сказала глава города Якутска Сардана Авксентьева.

В свою очередь, предприниматель Иннокентий Алексеев предложил администрации города муниципально-частное партнерство по разработанному им бизнес-плану. Предприниматель заверил, что готов совместно с администрацией построить приют для безнадзорных животных и направлять часть прибыли от своего бизнеса на содержание животных в будущем приюте.

Общественный зоозащитник Марина Сантаева подняла вопрос о местах выгула собак. В новом законе указывается, что хозяин должен выгуливать свою собаку в строго отведенных для этого местах. В ответ Сардана Авксентьева уведомила, что в скором времени должны быть сформированы как минимум два участка в округах города Якутска.

«Места для выгула собак первоначально планируем выделить в Сайсарском и Промышленном округах. По моему мнению, такие места должны быть в каждом квартале и микрорайоне», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

И.о. начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Степан Петров отметил, что Окружной администрацией города Якутска созданы условия для регулирования численности безнадзорных животных, в том числе для поиска новых хозяев.

«В пункте передержки безнадзорных животных проводится постоянный контроль с ветеринарными службами, регулярно ведется ведомственный контроль за целевым использованием бюджетных средств, а также проводятся плановые и внеплановые проверки совместно с государственными контрольными органами и с другими надзорными органами»,- сказал Степан Петров.

Глава города Сардана Авксентьева разъяснила участникам круглого стола, что финансирование на передержку безнадзорных животных выделяется Правительством Республики Саха (Якутия). «Содержание безнадзорных животных является государственным полномочием, которым должен заниматься субъект федерации, в нашем случае, это правительство республики», — пояснила Сардана Авксентьева.

По итогам встречи все предложения и рекомендации были взяты на заметку для дальнейшей работы.

Федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» регулирует отношения в области обращения с животными в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.      
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