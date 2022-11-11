Разгуливающих без хозяев собак будут доставлять в приют для животных Якутска

Самовольно выгуливающие, представляющие реальную опасность хозяйские собаки, которых содержат по улице Чехова будут помещены в «Приют животных» города Якутска.

Сегодня, сотрудники полиции, работники Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия), МКУ «ГО и ЧС» города Якутска, Управы Сайсарского округа и приюта для животных выехали на рейд по ул. Чехова, 30, в котором содержатся 3 собаки (со слов собственников).

По информации заместителя руководителя Сайсарского ТОУ по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петра Попова, от жильцов многоквартирных домов, расположенных рядом по улице Петровского 29/4, 29/2, Лермонтова 94/1, Чехова, 35 поступали заявки в ЕДДС на отлов этих хозяйских собак, которые часто набрасываются на детей, женщин и стариков.

«Два дня назад эти собаки напали на ребенка. Сегодня на женщину с ребенком. Такие случаи повторятся изо дня в день. Собаки находятся без присмотра, на свободном выгуле. Со слов человека, который их содержит, они перепрыгивают старый забор дома. А сами их не привязывают и не держат в вольерах», — прокомментировал заместитель руководителя Управы.

Людмила Павлова, проживающая в соседнем многоквартирном доме, утверждает, что были случаи нападения на нее.

«К счастью, меня спасли случайно оказавшиеся рядом мужчины. Я несколько дней наблюдала за этими собаками и выяснила, что они перепрыгивают забор и оказываются во дворе этого частного дома. И так они за день несколько раз прыгают то туда, то сюда. Эти безнадзорные собаки представляют угрозу всем жителям нашего района» — рассказала Людмила Павлова.

Она также добавила, что в группе соседей в мессенджере Wathsapp многие жалуются на нападение этих собак.