Безмерная благодарность врачам-профессионалам!

Врач, в понимании обывателя, это человек, обладающий уникальным даром — спасать людей. И несмотря на то, что на его плечах лежит огромный груз ответственности за жизнь других людей, он в первую очередь наделен особыми профессиональными чертами характера: добротой, внимательностью, деликатностью, отзывчивостью и честностью. Мы благодарны судьбе за то, что узнали удивительных и чутких людей, для которых профессия не каторга и не способ заработать на жизнь, а долг и призвание.

Сегодня наша семья вспоминает то страшное ДТП, произошедшее в конце августа 2020 года недалеко от с. Ытык-Куель Таттинского района, в которое мы попали, как кошмарный сон. Именно благодаря профессионализму специалистов РБ-1 — Национального центра медицины, РБ-2 — Центра экстренной медицинской помощи и Таттинской ЦРБ мы практически полностью восстановили своё здоровье.

В преддверии профессионального праздника — Дня медицинского работника мы обращаемся к специалистам со словами безмерной благодарности за высокий профессионализм, доброжелательное и внимательное отношение, оперативно оказанную помощь.

Особые слова благодарности выражаем врачам, которые боролись за жизнеспособность нашего сына Мити и провели сложнейшие операции, это врачи-нейрохирурги РБ-2-ЦЭМП Зораб Симонович Саакян, Гаврил Иннокентьевич Корякин, детские нейрохирурги РБ1-НМЦ Виталий Викторович Милев, Николай Николаевич Готовцев и Любовь Александровна Кривошапкина. Благодарны заведующему отделением нейрохорургии РБ-1-НМЦ Афанасию Афанасьевичу Харлампьеву за профессионализм в своем деле. Всех благодарим за умение находить слова поддержки, искреннее человеческое отношение и оказанную помощь нашей семье.

Также я, Быкова Евгения, выражаю огромную признательность за помощь и поддержку врачам травматологического отделения РБ-2-ЦЭМП: лечащему врачу, травматологу-ортопеду Андриану Афанасьевичу Никитину, анестезиологу Никандру Михайловичу Баишеву, за успешно проведенные мне операции; заведующему отделением травматологии Степану Семеновичу Тордуину и всему коллективу отделения за слаженную работу.

Выражаем благодарность медицинскому персоналу отделений, медсёстрам, санитарным сёстрам за труд, внимание и хорошее отношение.

Мы искренне поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, успехов в вашем нелегком, но благородном и таком необходимом труде, доброжелательных и благодарных пациентов, а также достижения высоких и значительных результатов в медицине. Пусть не остывают ваши сердца и всегда будут сочувствующими и горячими!

Спасибо Вам, дорогие специалисты, что вселяете уверенность и придаёте сил для скорейшего выздоровления!

Низкий поклон, с уважением и благодарностью, Евгения, сын Дмитрий и вся семья Баевых.